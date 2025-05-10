Трамп заявив, що спроба припинити війну в Україні виявилась складнішою, ніж він думав – WSJ

Під час закритої зустрічі з групою провідних партійних донорів у Флориді президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що вирішення міжнародних конфліктів, зокрема війни в Україні, виявилося значно складнішим завданням, ніж він очікував. Глава Білого дому поділився своїм розчаруванням і безсонними ночами через невдачі у зовнішній політиці. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Wall Street Journal.

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Як пише видання, на зустрічі Дональд Трамп охарактеризував спроби припинити війну росії проти України як "зростаюче розчарування", яке не дає йому спокійно спати.

На запитання одного з донорів про найбільш складні зовнішньополітичні виклики, американський лідер відповів, що ведення переговорів із путіним було особливо складним.

Він хоче отримати все - пояснив Трамп, маючи на увазі Україну.

Зазначається, що протягом останніх тижнів, президент Сполучених Штатів у приватних розмовах з радниками зазначав, що путін не хоче закінчувати війну, і що обидві сторони відмовляються йти на компроміс. Трамп також висловлював подив з приводу деяких військових дій росії, зокрема авіаударів по районах, де перебувають діти.

За даними The Wall Street Journal, американські чиновники припускають, що Дональд Трамп може вважати успіхом вже сам факт початку прямих переговорів між Україною та росією. Подальший перебіг подій, на думку адміністрації, має вирішуватися без безпосередньої участі США, що дозволить їм зосередитися на інших пріоритетах.

Нагадаємо

Президент України заявив про активну комунікацію з США для встановлення режиму припинення вогню на 30 днів. У разі порушення перемир'я, США погрожують посилити санкції проти росії.

Президенти Фінляндії та Норвегії ініціювали переговори з Трампом і Зеленським щодо можливості 30-денного перемир'я. Зеленський подякував за підтримку України.

прес-секретар президента рф дмитро пєсков заявив, що Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп намагався використати свій вплив на Україну, щоб наблизити її до переговорів, але Київ намагається уникнути цього.

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