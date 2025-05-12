В Лондоне остановилось метро из-за масштабного отключения электроэнергии: что известно

$41.550.04
46.750.13
ukenru
ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17
19:01 • 368 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

15:56 • 12115 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

15:48 • 25384 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

15:00 • 41664 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

14:27 • 47709 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Эксклюзив
13:28 • 29301 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Эксклюзив
12 мая, 13:00 • 27063 просмотра

Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

Эксклюзив
12 мая, 12:34 • 26914 просмотра

После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Эксклюзив
12 мая, 11:05 • 25936 просмотра

В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

12 мая, 08:59 • 32479 просмотра

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1м/с
43%
748мм
Популярные новости

Названы топ-10 крупнейших работодателей в Украине: кто вошел в список

12 мая, 09:20 • 20686 просмотра

Группировка рф, которая "пролезла" за реку Оскол, не способна на активные штурмовые действия - спикер ОСУВ "Хортица"

12 мая, 09:47 • 10188 просмотра

"Не ворчим, тепло еще придет": синоптик предупредила, что холодная погода задержится

12 мая, 10:52 • 22688 просмотра

Более 4,26 млн украинцев воспользовались статусом временной защиты в ЕС на март-2025

12 мая, 11:10 • 57017 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

15:03 • 23365 просмотра
публикации

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

15:00 • 41668 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

14:27 • 47714 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

12 мая, 08:13 • 84179 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 107280 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

12 мая, 05:40 • 91617 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дэвид Лэмми

Кайя Каллас

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

15:03 • 23601 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 67406 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 43568 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 49735 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 129948 просмотра
Актуальное

Боинг 747

Криптовалюта

Евро

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

В Лондоне остановилось метро из-за масштабного отключения электроэнергии: что известно

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

Масштабное отключение электроэнергии в Лондоне привело к остановке линий метро и закрытию станций. Причиной стала авария в энергосети, вызвавшая перебои в работе транспорта.

В Лондоне остановилось метро из-за масштабного отключения электроэнергии: что известно

Масштабное отключение электроэнергии в Лондоне повлекло за собой серьезные перебои в работе метро: были закрыты несколько линий и закрыты станции. Причиной стала авария в энергосети National Grid. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В Лондоне была временно приостановлена работа части линий метро, а некоторые станции были закрыты из-за серьезных перебоев с электроснабжением. Как сообщает Транспортная служба Лондона (TfL), причиной стала авария на сети National Grid, которая вызвала остановку большей части транспортной системы.

По информации TfL, на 18:00 полностью приостановлена работа линий Bakerloo, Victoria и Waterloo & City. Другие направления, в частности Circle, District, Jubilee, Hammersmith & City, Mildmay, работают с задержками или частичными остановками. На линиях Northern, Elizabeth, Piccadilly, Metropolitan и Waterloo & City зафиксированы незначительные перебои, остальные маршруты функционируют в штатном режиме.

Что случилось

Инцидент, произошедший около 14:30, заставил закрыть ряд станций, включая Marble Arch, Holborn, Covent Garden, South Kensington и Tottenham Court Road. В соцсетях TfL сообщила, что Covent Garden закрыт из-за неисправности коммуникационного оборудования.

Представитель TfL отметил, что из-за аварии в юго-западном районе Лондона поставки электроэнергии были прерваны на несколько минут, что повлекло за собой полную остановку системы. Он также предположил, что некоторые пассажиры могли временно остаться в туннелях.

National Grid подтвердила, что в центре города произошла неисправность в кабельной сети, что повлекло за собой кратковременное падение напряжения. Несмотря на то, что проблему ликвидировали в течение нескольких секунд, она успела вызвать небольшой пожар на подстанции, которую удалось быстро локализовать.

TfL заявляет, что восстановление движения продолжается, но пока не может назвать точные сроки полного восстановления.

Около 16:00 по местному времени были закрыты входные группы станции Waterloo, а пассажиров из Paddington отводили от платформы линии Elizabeth. Также была полностью закрыта линия Bakerloo.

Станции Embankment, Charing Cross и Putney Bridge, которые ранее были закрыты, уже возобновили работу.

Лондонская пожарная служба сообщила, что причиной пожара стала поломка кабеля на электроподстанции в районе Maida Vale. Это уже второй подобный инцидент на этом объекте за последние несколько недель, хотя последний пожар был вызван другим оборудованием.

Блэкаут на Бали: туристический рай погрузился во тьму02.05.25, 20:02 • 7399 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираТехнологии
Лондон
Brent
$65.11
Bitcoin
$102,554.80
S&P 500
$5,831.61
Tesla
$319.11
Газ TTF
$35.39
Золото
$3,227.59
Ethereum
$2,479.22