В Лондоне остановилось метро из-за масштабного отключения электроэнергии: что известно

Масштабное отключение электроэнергии в Лондоне повлекло за собой серьезные перебои в работе метро: были закрыты несколько линий и закрыты станции. Причиной стала авария в энергосети National Grid. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В Лондоне была временно приостановлена работа части линий метро, а некоторые станции были закрыты из-за серьезных перебоев с электроснабжением. Как сообщает Транспортная служба Лондона (TfL), причиной стала авария на сети National Grid, которая вызвала остановку большей части транспортной системы.

По информации TfL, на 18:00 полностью приостановлена работа линий Bakerloo, Victoria и Waterloo & City. Другие направления, в частности Circle, District, Jubilee, Hammersmith & City, Mildmay, работают с задержками или частичными остановками. На линиях Northern, Elizabeth, Piccadilly, Metropolitan и Waterloo & City зафиксированы незначительные перебои, остальные маршруты функционируют в штатном режиме.

Что случилось

Инцидент, произошедший около 14:30, заставил закрыть ряд станций, включая Marble Arch, Holborn, Covent Garden, South Kensington и Tottenham Court Road. В соцсетях TfL сообщила, что Covent Garden закрыт из-за неисправности коммуникационного оборудования.

Представитель TfL отметил, что из-за аварии в юго-западном районе Лондона поставки электроэнергии были прерваны на несколько минут, что повлекло за собой полную остановку системы. Он также предположил, что некоторые пассажиры могли временно остаться в туннелях.

National Grid подтвердила, что в центре города произошла неисправность в кабельной сети, что повлекло за собой кратковременное падение напряжения. Несмотря на то, что проблему ликвидировали в течение нескольких секунд, она успела вызвать небольшой пожар на подстанции, которую удалось быстро локализовать.

TfL заявляет, что восстановление движения продолжается, но пока не может назвать точные сроки полного восстановления.

Около 16:00 по местному времени были закрыты входные группы станции Waterloo, а пассажиров из Paddington отводили от платформы линии Elizabeth. Также была полностью закрыта линия Bakerloo.

Станции Embankment, Charing Cross и Putney Bridge, которые ранее были закрыты, уже возобновили работу.

Лондонская пожарная служба сообщила, что причиной пожара стала поломка кабеля на электроподстанции в районе Maida Vale. Это уже второй подобный инцидент на этом объекте за последние несколько недель, хотя последний пожар был вызван другим оборудованием.

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