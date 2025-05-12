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У Лондоні зупинилося метро через масштабне відключення електроенергії: що відомо

Київ • УНН

 • 2086 перегляди

Масштабне відключення електроенергії в Лондоні призвело до зупинки ліній метро та закриття станцій. Причиною стала аварія в енергомережі, що викликала перебої в роботі транспорту.

У Лондоні зупинилося метро через масштабне відключення електроенергії: що відомо

Масштабне відключення електроенергії в Лондоні спричинило серйозні перебої в роботі метро: було та зачинено кілька ліній та зачинено станції. Причиною стала аварія в енергомережі National Grid. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

У Лондоні була тимчасово призупинена робота частини ліній метро, а деякі станції були зачинені через серйозні перебої з електропостачанням. Як повідомляє Транспортна служба Лондона (TfL), причиною стала аварія на мережі National Grid, яка викликала зупинку більшої частини транспортної системи.

За інформацією TfL, на 18:00 повністю призупинено роботу ліній Bakerloo, Victoria та Waterloo & City. Інші напрямки, зокрема Circle, District, Jubilee, Hammersmith & City, Mildmay, працюють із затримками або частковими зупинками. На лініях Northern, Elizabeth, Piccadilly, Metropolitan та Waterloo & City зафіксовано незначні перебої, решта маршрутів функціонують у штатному режимі.

Що сталося

Інцидент, що стався близько 14:30, змусив закрити низку станцій, включно з Marble Arch, Holborn, Covent Garden, South Kensington та Tottenham Court Road. У соцмережах TfL повідомила, що Covent Garden закритий через несправність комунікаційного обладнання.

Представник TfL зазначив, що через аварію в південно-західному районі Лондона постачання електроенергії було перерване на кілька хвилин, що спричинило повну зупинку системи. Він також припустив, що деякі пасажири могли тимчасово залишитися у тунелях.

National Grid підтвердила, що у центрі міста сталася несправність у кабельній мережі, що спричинила короткочасне падіння напруги. Попри те, що проблему ліквідували протягом кількох секунд, вона встигла викликати невелику пожежу на підстанції, яку вдалося швидко локалізувати.

TfL заявляє, що відновлення руху триває, але поки що не може назвати точні терміни повного відновлення.

Близько 16:00 за місцевим часом були зачинені вхідні групи станції Waterloo, а пасажирів з Paddington відводили від платформи лінії Elizabeth. Також була повністю закрита лінія Bakerloo.

Станції Embankment, Charing Cross і Putney Bridge, які раніше були зачинені, вже поновили роботу.

Лондонська пожежна служба повідомила, що причиною пожежі стала поломка кабелю на електропідстанції в районі Maida Vale. Це вже другий подібний інцидент на цьому об’єкті за останні кілька тижнів, хоча остання пожежа була спричинена іншим обладнанням.

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