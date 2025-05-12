После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Фонд государственного имущества Украины вынужден пересмотреть скандальный проект распоряжения Кабмина об изъятии 135,2 тыс. га земель у Национальной академии аграрных наук. Об этом говорится в ответе Фонда на запрос УНН.

Речь идет о проекте передачи земель, которые находятся в распоряжении НААН и годами использовались для селекции, животноводства и научных экспериментов, в постоянное пользование государственному предприятию "Резерв", которое находится в сфере управления Фонда госимущества. Это вызвало резкую реакцию со стороны Академии, ряда народных депутатов, аграрного комитета Верховной Рады и общественности.

Депутаты на заседании аграрного комитета ВР 15 апреля прямо заявили, что посягательства Фонда на эти земли необоснованны и отправили проект постановления о передаче участков на доработку

Под давлением аргументов Фонд впервые признал необходимость внести изменения в подготовленный проект распоряжения. В ответе на запрос ФГИУ заявил, что проведет согласительное совещание с представителями НААН 13 мая 2025 года.

По результатам проведенного совещания и предоставленных рекомендаций от всех заинтересованных сторон, Фонд пересмотрит и внесет изменения в проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Об изъятии и передаче земельных участков в постоянное пользование без изменения целевого назначения" с целью его повторного направления на рассмотрение и согласование центральными органами исполнительной власти - говорится в тексте ответа.

В Фонде пообещали, что во время дальнейшего формирования пула земельных участков для изъятия у НААН, будет учтен предложенный и определенный Кабмином "оптимальный объем землепользования научных учреждений и предприятий" для сохранения отраслей селекции, семеноводства, садоводства, виноградарства и микробиологии.

Таким образом, после волны обращений и публичного давления, Фонд госимущества был вынужден отступить от своей позиции и обещает учесть потребности НААН.

Напомним

Отчуждение 135,2 тыс. га земель НААН в пользу ФГИУ будет означать потерю более 18 тыс. голов крупного рогатого скота, 9,9 тыс. свиней, 1,9 тыс. овец и 1,2 тыс. домашней птицы. Значительная часть животноводческих хозяйств будет вынуждена прекратить деятельность, что составит серьезный удар по селекционному животноводству и племенному делу. Это, в свою очередь, приведет к разрушению всей системы воспроизводства высокопродуктивных животных с лучшими генетическими характеристиками в Украине. Именно это поголовье является основой для развития отечественного животноводства − от качества мяса и молока до устойчивости к болезням, производительности, питания и эффективного рациона.

Кроме того, из-за отчуждения земель могут быть утеряны полигоны для селекционной работы и создания новых сортов сельскохозяйственных культур, территории для выращивания элитных семян, апробации новейших агротехнологий, сохранения и развития базы генетических ресурсов растений и животных.

Добавим

Почти год назад Фонд государственного имущества создал первого оператора государственных земель ООО "Государственный земельный банк", целью которого является сдача участков в аренду и наполнение таким образом государственного бюджета. Туда был передан первый пул госугодий общей площадью почти 91 тыс. га, которые ФГИУ забрал у различных государственных предприятий и учреждений. Однако за это время Госзембанк сумел сдать в аренду только чуть больше 20 тыс. га.