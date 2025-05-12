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Після хвилі критики Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення землі НААН

Київ • УНН

 • 11333 перегляди

Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення земель у НААН після критики. Він проведе узгоджувальну нараду та внесе зміни до проєкту.

Після хвилі критики Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення землі НААН

Фонд державного майна України змушений переглянути скандальний проєкт розпорядження Кабміну про вилучення 135,2 тис. га земель у Національної академії аграрних наук. Про це йдеться у відповіді Фонду на запит УНН.

Мова йде проєкт передачі земель, які знаходяться у розпорядженні НААН і роками використовувались для селекції, тваринництва і наукових експериментів, у постійне користування державному підприємству "Резерв", яке перебуває у сфері управління Фонду держмайна. Це викликало різку реакцію з боку Академії, низки народних депутатів, аграрного комітету Верховної Ради та громадськості.

Депутати на засіданні аграрного комітету ВР 15 квітня прямо заявили, що зазіхання Фонду на ці землі необґрунтовані й відправили проєкт постанови про передачу ділянок на доопрацювання

Під тиском аргументів Фонд вперше визнав необхідність внести зміни в підготовлений проєкт розпорядження. У відповіді на запит ФДМУ заявив, що проведе узгоджувальну нараду з представниками НААН 13 травня 2025 року. 

За результатами проведеної наради та наданих рекомендацій від усіх заінтересованих сторін, Фонд перегляне та внесе зміни до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про вилучення і передачу земельних ділянок у постійне користування без зміни цільового призначення" з метою його повторного направлення на розгляд та погодження центральними органами виконавчої влади

- йдеться у тексті відповіді.

У Фонді пообіцяли, що під час подальшого формування пулу земельних ділянок для вилучення у НААН, буде врахований запропонований і визначений Кабміном "оптимальний обсяг землекористування наукових установ і підприємств" задля збереження галузей селекції, насінництва, садівництва, виноградарства та мікробіології.

Таким чином, після хвилі звернень і публічного тиску, Фонд держмайна був змушений відступити від своєї позиції та обіцяє врахувати потреби НААН.

Нагадаємо

Відчуження 135,2 тис. га земель НААН на користь ФДМУ означатиме втрату понад 18 тис. голів великої рогатої худоби, 9,9 тис. свиней, 1,9 тис. овець і 1,2 тис. свійської птиці. Значна частина тваринницьких господарств буде змушена припинити діяльність, що становитиме серйозний удар по селекційному тваринництву та племінній справі. Це, своєю чергою, призведе до руйнування всієї системи відтворення високопродуктивних тварин з найкращими генетичними характеристиками в Україні. Саме це поголів’я є основою для розвитку вітчизняного тваринництва − від якості м’яса і молока до стійкості до хвороб, продуктивності, харчування та ефективного раціону.

Окрім того, через відчуження земель можуть бути втрачені полігони для селекційної роботи і створення нових сортів сільськогосподарських культур, території для вирощування елітного насіння, апробації новітніх агротехнологій, збереження й розвитку бази генетичних ресурсів рослин і тварин.

Додамо

Майже рік тому Фонд державного майна створив першого оператора державних земель ТОВ "Державний земельний банк", метою якого є здача ділянок в оренду і наповнення таким чином державного бюджету. Туди був переданий перший пул держугідь загальною площею майже 91 тис. га, які ФДМУ забрав у різних державних підприємств та установ. Однак за цей час Держзембанк спромігся здати в оренду тільки трохи більше 20 тис. га.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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