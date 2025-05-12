Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

С января по март 2025 года в Украине зафиксировали 794 случая домашнего насилия, что почти на треть меньше, чем в прошлом году. Количество пострадавших также уменьшилось - с 826 до 649 человек. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на информационный запрос УНН.

Детали

Динамика уголовных производств за домашнее насилие в 2025 году

Как сообщили в Офисе генпрокурора, с января по март 2025 года ОГП было зарегистрировано 794 уголовных правонарушений по статье 126-1 "Домашнее насилие". За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1169 таких производств.

Количество обращений граждан по поводу домашнего насилия

УНН со ссылкой на Нацполицию ранее сообщал, что в течение трех месяцев 2025 года в Национальную полицию Украины поступило 32 268 заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием. За аналогичный период 2024 года поступило 55 868 таких обращений

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Количество пострадавших от домашнего насилия

С января по март этого года от домашнего насилия пострадало 649 человек, в то же время за прошлый год с января по март - 826 человек.

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Закрытые уголовные производства

За три месяца 2025 года было закрыто 87 уголовных производств, а за аналогичный период 2024 года - 190.

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Ответственность за совершение домашнего насилия

Согласно статье 126-1 "Домашнее насилие", то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, что приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, потере трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего лица - наказывается общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или пробационным надзором на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет.

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