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В Украине зафиксировано 180 тысяч случаев домашнего насилия: куда обращаться за помощью

В Украине зафиксировано 180 тысяч случаев домашнего насилия: куда обращаться за помощью

Киев  •  УНН

 • 3689 просмотра

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Минсоцполитики создало более 400 сервисов поддержки на уровне общин для помощи пострадавшим.

Есть определенный процент пострадавших среди мужчин: особенно мужчин старшего возраста, или мужчин, которые имеют инвалидность.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева, передает УНН.

Детали

Представительница Министерство социальной политики Украины сообщила, что за 11 месяцев 2024 года службой полиции зафиксировано более 180 тысяч случаев насилия. 

Речь идет о женщинах и детях, страдающих от домашнего насилия; также существует определенный процент пострадавших мужчин - старшего возраста и инвалидов - они являются наиболее уязвимыми, подчеркнула чиновник. 

Ульяна Токарева отметила, что сейчас проводится информационная кампания «Разорви круг» по теме гендерно обусловленного насилия. В рамках компании обращается внимание на то, где именно можно получить поддержку, если семья столкнулась с проблемой домашнего насилия.

Токарева сообщила следующее:

Во-первых, все форматы указаны на сайте Министерства социальной политики, а также Национальной социальной сервисной службы.

Сервис должен работать на уровне общины. Со стороны Министерства может быть поддержка, например через субвенцию денежную. 

- отметила заместитель министра социальной политики.

Важно: как оказывается определенная часть общин, по словам Токаревой, не имеют сервисов для поддержки пострадавших.

Хотя вместе, с тем, чиновница сообщила о создании нескольких сот сервисов за последние годы в стране.

За последние несколько лет мы создали более 400 сервисов, на уровне общин. Это все различные службы, которые оказывают поддержку. ... За счет такой государственной поддержки в этом году общины закупили 80 автомобилей. И еще 20 закупают. Это машины для работы мобильных бригад.

 - сообщила Токарева.

Сейчас в общинах продолжается период принятия местных бюджетов. Очень важно, чтобы председатели советов, депутаты, общественные организации, акцентировали внимание на важность закладки средств местных бюджетов на работу социальных служб, добавила представитель Минсоцполитики. 

Справочно

О каких специализированных службах идет речь. В Минсоцполитики перечислили следующие должности и направления деятельности: 

Социальный работник,

Психолог,

Доступ к юридической помощи,

Обеспечение временного убежища,

Содействие комплексному решению тех проблем, с которыми сталкивается семья в случае выявления фактов домашнего насилия, - пояснила Токарева.

Напомним,

По данным статистики, в 2024 году количество заявлений о домашнем насилии выросло на 80% по сравнению с предыдущими годами. Эксперты связывают это с последствиями войны и посттравматическим стрессовым расстройством.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоКриминал и ЧП
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