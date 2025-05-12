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Кількість випадків домашнього насильства в Україні зменшилася у першому кварталі 2025 року - прокуратура

Київ • УНН

 • 4474 перегляди

У першому кварталі 2025 року зафіксовано 794 випадки домашнього насильства, що менше ніж торік. Зменшилась і кількість постраждалих осіб – з 826 до 649.

Кількість випадків домашнього насильства в Україні зменшилася у першому кварталі 2025 року - прокуратура

З січня по березень 2025 року в Україні зафіксували 794 випадки домашнього насильства, що майже на третину менше, ніж торік. Кількість постраждалих також зменшилася - з 826 до 649 осіб. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на інформаційний запит УНН.

Деталі

Динаміка кримінальних проваджень за домашнє насильство у 2025 році

Як повідомили в Офісі генпрокурора, з січня по березень 2025 року ОГП було зареєстровано 794 кримінальних правопорушень за статтею 126-1 "Домашнє насильство". За аналогічний період минулого року було зареєстровано 1169 таких проваджень. 

Кількість звернень громадян щодо домашнього насильства

УНН з посиланням на Нацполіцію раніше повідомляв, що упродовж трьох місяців 2025 року до Національної поліції України надійшло 32 268 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством. За аналогічний період 2024 року надійшло 55 868 таких звернень

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Кількість постраждалих осіб від домашнього насильства

З січня по березень цього року від домашнього насильства потерпіло 649 осіб, в той же час за минулий рік з січня по березень - 826 осіб. 

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Закриті кримінальні провадження

За три місяці 2025 року було закрито 87 кримінальних проваджень, а за аналогічний період 2024 року - 190. 

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Відповідальність за вчинення домашнього насильства

Відповідно до статті 126-1 "Домашнє насильство", тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи - карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк до двох років.

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Павло Башинський

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