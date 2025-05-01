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Солнечные панели станут обязательными для всех новостроек в Англии с 2027 года

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

С 2027 года в Англии застройщики будут обязаны устанавливать солнечные панели на новых домах, что увеличит стоимость строительства, но позволит экономить на электроэнергии.

Солнечные панели станут обязательными для всех новостроек в Англии с 2027 года

Правительство Великобритании планирует обязать застройщиков устанавливать солнечные панели на всех новых домах в Англии начиная с 2027 года. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, согласно планам, к 2027 году застройщики будут обязаны по закону устанавливать солнечные панели на крышах новых объектов недвижимости.

По оценкам Times, эта политика увеличит расходы на строительство дома на 3000-4000 фунтов стерлингов (почти 4000-5000 долларов), но при этом домовладельцы смогут сэкономить на ежегодных счетах за электроэнергию более 1000 фунтов стерлингов  (почти 2000 долларов).

По информации, Лейбористы поставили целью построить 1,5 млн домов до конца работы парламента. Партия пообещала декарбонизировать электросеть к 2030 году и сократить счета домохозяйств за электроэнергию на 300 фунтов стерлингов (почти 400 долларов в год).

Министры также готовятся предложить финансируемые правительством кредиты и гранты на установку солнечных панелей на существующих домах.

Как пишет СМИ, этот шаг демонстрирует намерение премьер-министра Кейра Стармера продолжить политику достижения нулевых выбросов, несмотря на публичную критику со стороны бывшего лидера лейбористов Тони Блэра. Он заявил, что нынешняя климатическая политика является "нерациональной" и "обреченной на провал", потому что требует "финансовых жертв" со стороны граждан, не оказывая значительного влияния на глобальные выбросы.

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Активисты приветствовали новость о том, что правительство собирается сделать обязательной установку солнечных панелей в новых домах.

Лили-Роуз Эллис, климатический активист Greenpeace UK, сказала: "Слишком долго мы тратили впустую бесплатную энергию, которая падает на крыши домов каждый день. Теперь люди, живущие в новых домах, будут экономить сотни фунтов каждый год на своих счетах за электроэнергию благодаря этому здравому решению правительства".

Представитель правительства заявил: "Мы всегда ясно давали понять, что хотим, чтобы солнечные панели были установлены на как можно большем количестве новых домов, поскольку это жизненно важная технология, помогающая сократить счета для семей, повысить нашу национальную энергетическую безопасность и помочь достичь нулевого уровня выбросов.

"Благодаря Стандарту будущего жилья мы планируем максимально увеличить установку солнечных панелей в новых домах в рамках нашей цели - обеспечить энергоэффективность всех новых домов. Окончательные планы будут представлены в надлежащее время".

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Алина Волянская

Алина Волянская

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