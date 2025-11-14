Зеленський здійснить візит до Іспанії 18 листопада
Президент України Володимир Зеленський прибуде до Іспанії 18 листопада для зустрічей з депутатами. Його прибуття до іспанського парламенту заплановано на 9:30 за місцевим часом.
Президент України Володимир Зеленський відвідає Іспанію у вівторок, 18 листопада. Про це інформує УНН з посиланням на графік Конгресу депутатів – нижньої палати парламенту Іспанії.
Деталі
За попереднім розкладом, його прибуття до іспанського парламенту заплановане на 9:30 за місцевим часом. Також передбачені зустрічі українського лідера з депутатами Іспанії.
Востаннє Зеленський був в Іспанії у травні 2024 року, де підписав разом із премʼєр-міністром Педро Санчесом двосторонню угоду про безпеку та оборону.
Володимир Зеленський 16 листопада прибуде до Афін для офіційного візиту. Заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та президентом Греції Константіносом Тасуласом.
