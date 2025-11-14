Зеленский совершит визит в Испанию 18 ноября
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Испанию 18 ноября для встреч с депутатами. Его прибытие в испанский парламент запланировано на 9:30 по местному времени.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию во вторник, 18 ноября. Об этом информирует УНН со ссылкой на график Конгресса депутатов – нижней палаты парламента Испании.
Детали
По предварительному расписанию, его прибытие в испанский парламент запланировано на 9:30 по местному времени. Также предусмотрены встречи украинского лидера с депутатами Испании.
В последний раз Зеленский был в Испании в мае 2024 года, где подписал вместе с премьер-министром Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности и обороне.
Напомним
Владимир Зеленский 16 ноября прибудет в Афины для официального визита. Запланированы встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и президентом Греции Константиносом Тасуласом.
