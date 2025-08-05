Україна та Греція працюватимуть над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, лідери домовилися про роботу команд над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Є також хороша пропозиція Кіріакоса для відновлення нашої країни, зокрема портової інфраструктури Одеси, та розбудови транспортно-логістичних коридорів у регіоні Південно-Східної Європи. Домовилися, що наші команди працюватимуть над її реалізацією - написав Зеленський.

Також сторони обговорили зміцнення спроможностей української протиповітряної оборони. "Це дуже важливо саме зараз, коли Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні", - додав Зеленський.

Він поінформував Міцотакіса про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який реалізується спільно з країнами – членами НАТО.

"Внесок кожної держави реально може зробити наших воїнів сильнішими", - наголосив глава Української держави.

Зеленський подякував Греції за рішучу підтримку України та готовність робити більше.

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