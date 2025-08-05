Україна та Греція працюватимуть над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі - Зеленський
Київ • УНН
Україна та Греція домовилися про розбудову транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі. Також обговорювали зміцнення української ППО та закупівлю американської зброї.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, лідери домовилися про роботу команд над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Є також хороша пропозиція Кіріакоса для відновлення нашої країни, зокрема портової інфраструктури Одеси, та розбудови транспортно-логістичних коридорів у регіоні Південно-Східної Європи. Домовилися, що наші команди працюватимуть над її реалізацією
Також сторони обговорили зміцнення спроможностей української протиповітряної оборони. "Це дуже важливо саме зараз, коли Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні", - додав Зеленський.
Він поінформував Міцотакіса про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який реалізується спільно з країнами – членами НАТО.
"Внесок кожної держави реально може зробити наших воїнів сильнішими", - наголосив глава Української держави.
Зеленський подякував Греції за рішучу підтримку України та готовність робити більше.
Готові обговорити та укласти: Зеленський повідомив Трампу, що українська сторона вже підготувала проєкт угоди щодо дронів05.08.25, 17:48 • 1044 перегляди