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Україна та Греція працюватимуть над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі - Зеленський

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Україна та Греція домовилися про розбудову транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі. Також обговорювали зміцнення української ППО та закупівлю американської зброї.

Україна та Греція працюватимуть над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, лідери домовилися про роботу команд над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Є також хороша пропозиція Кіріакоса для відновлення нашої країни, зокрема портової інфраструктури Одеси, та розбудови транспортно-логістичних коридорів у регіоні Південно-Східної Європи. Домовилися, що наші команди працюватимуть над її реалізацією

- написав Зеленський.

Також сторони обговорили зміцнення спроможностей української протиповітряної оборони. "Це дуже важливо саме зараз, коли Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні", - додав Зеленський.

Він поінформував Міцотакіса про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який реалізується спільно з країнами – членами НАТО.

"Внесок кожної держави реально може зробити наших воїнів сильнішими", - наголосив глава Української держави.

Зеленський подякував Греції за рішучу підтримку України та готовність робити більше.

Готові обговорити та укласти: Зеленський повідомив Трампу, що українська сторона вже підготувала проєкт угоди щодо дронів05.08.25, 17:48 • 1044 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Кіріакос Міцотакіс
НАТО
Греція
Володимир Зеленський
Україна
Одеса