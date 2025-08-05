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Украина и Греция будут работать над реализацией развития транспортно-логистических коридоров в Юго-Восточной Европе - Зеленский

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Украина и Греция договорились о развитии транспортно-логистических коридоров в Юго-Восточной Европе. Также обсуждались укрепление украинской ПВО и закупка американского оружия.

Украина и Греция будут работать над реализацией развития транспортно-логистических коридоров в Юго-Восточной Европе - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, лидеры договорились о работе команд над реализацией развития транспортно-логистических коридоров в Юго-Восточной Европе. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Есть также хорошее предложение Кириакоса по восстановлению нашей страны, в частности портовой инфраструктуры Одессы, и развитию транспортно-логистических коридоров в регионе Юго-Восточной Европы. Договорились, что наши команды будут работать над его реализацией

- написал Зеленский.

Также стороны обсудили укрепление возможностей украинской противовоздушной обороны. "Это очень важно именно сейчас, когда Россия наносит все более жестокие удары по Украине", - добавил Зеленский.

Он проинформировал Мицотакиса о новом инструменте по закупке американского оружия, который реализуется совместно со странами – членами НАТО.

"Вклад каждого государства реально может сделать наших воинов сильнее", - подчеркнул глава Украинского государства.

Зеленский поблагодарил Грецию за решительную поддержку Украины и готовность делать больше.

Готовы обсудить и заключить: Зеленский сообщил Трампу, что украинская сторона уже подготовила проект соглашения по дронам05.08.25, 17:48 • 948 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Кириакос Мицотакис
НАТО
Греция
Владимир Зеленский
Украина
Одесса