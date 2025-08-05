Украина и Греция будут работать над реализацией развития транспортно-логистических коридоров в Юго-Восточной Европе - Зеленский
Киев • УНН
Украина и Греция договорились о развитии транспортно-логистических коридоров в Юго-Восточной Европе. Также обсуждались укрепление украинской ПВО и закупка американского оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, лидеры договорились о работе команд над реализацией развития транспортно-логистических коридоров в Юго-Восточной Европе. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Есть также хорошее предложение Кириакоса по восстановлению нашей страны, в частности портовой инфраструктуры Одессы, и развитию транспортно-логистических коридоров в регионе Юго-Восточной Европы. Договорились, что наши команды будут работать над его реализацией
Также стороны обсудили укрепление возможностей украинской противовоздушной обороны. "Это очень важно именно сейчас, когда Россия наносит все более жестокие удары по Украине", - добавил Зеленский.
Он проинформировал Мицотакиса о новом инструменте по закупке американского оружия, который реализуется совместно со странами – членами НАТО.
"Вклад каждого государства реально может сделать наших воинов сильнее", - подчеркнул глава Украинского государства.
Зеленский поблагодарил Грецию за решительную поддержку Украины и готовность делать больше.
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