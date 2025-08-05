Готовы обсудить и заключить: Зеленский сообщил Трампу, что украинская сторона уже подготовила проект соглашения по дронам
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с Трампом оборонное взаимодействие. Проект соглашения по дронам, испытанным в войне, уже подготовлен Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом двустороннее оборонное взаимодействие, а также подчеркнул, что проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, передает УНН.
Говорили также о нашем двустороннем оборонном взаимодействии с Америкой. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из самых сильных соглашений может быть
Зеленский созвонился с Трампом. Говорили о прекращении войны05.08.25, 17:30 • 8974 просмотра
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом прорывное оборонное соглашение. По нему США могут приобрести украинские беспилотники, испытанные в войне с Россией, в обмен на закупку Киевом американского оружия. Украинский лидер назвал инициативу "беспроигрышной" и добавил, что дроны, поразившие российские цели на расстоянии более 1000 км, нужны и американской армии.