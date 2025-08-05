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Готовы обсудить и заключить: Зеленский сообщил Трампу, что украинская сторона уже подготовила проект соглашения по дронам

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Президент Зеленский обсудил с Трампом оборонное взаимодействие. Проект соглашения по дронам, испытанным в войне, уже подготовлен Украиной.

Готовы обсудить и заключить: Зеленский сообщил Трампу, что украинская сторона уже подготовила проект соглашения по дронам

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом двустороннее оборонное взаимодействие, а также подчеркнул, что проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, передает УНН.

Говорили также о нашем двустороннем оборонном взаимодействии с Америкой. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из самых сильных соглашений может быть

- сообщил Зеленский.

Зеленский созвонился с Трампом. Говорили о прекращении войны05.08.25, 17:30 • 8974 просмотра

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом прорывное оборонное соглашение. По нему США могут приобрести украинские беспилотники, испытанные в войне с Россией, в обмен на закупку Киевом американского оружия. Украинский лидер назвал инициативу "беспроигрышной" и добавил, что дроны, поразившие российские цели на расстоянии более 1000 км, нужны и американской армии.

Антонина Туманова

политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Беспилотный летательный аппарат