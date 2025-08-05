Готовы обсудить и заключить: Зеленский сообщил Трампу, что украинская сторона уже подготовила проект соглашения по дронам

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом двустороннее оборонное взаимодействие, а также подчеркнул, что проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, передает УНН.

Говорили также о нашем двустороннем оборонном взаимодействии с Америкой. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из самых сильных соглашений может быть - сообщил Зеленский.

Зеленский созвонился с Трампом. Говорили о прекращении войны

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом прорывное оборонное соглашение. По нему США могут приобрести украинские беспилотники, испытанные в войне с Россией, в обмен на закупку Киевом американского оружия. Украинский лидер назвал инициативу "беспроигрышной" и добавил, что дроны, поразившие российские цели на расстоянии более 1000 км, нужны и американской армии.