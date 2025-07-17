Зеленський і Трамп готують "мегаугоду" по торгівлі зброєю: США планують закупати українські дрони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює з президентом США Дональдом Трампом проривну оборонну угоду. За нею США можуть придбати українські безпілотники, випробувані у війні з росією, в обмін на закупівлю Києвом американської зброї. Український лідер назвав ініціативу "безпрограшною" та додав, що дрони, які вразили російські цілі на відстані понад 1000 км, потрібні й американській армії. Про це пише УНН із посиланням на інтерв'ю Президента України New York Post.

Президент Трамп та Зеленський розглядають "мегаугоду", за якою США купуватимуть випробувані на полі бою українські безпілотники в обмін на згоду Києва купити певну партію зброї в Америки - заявив український лідер.

16 липня у коментарі для New York Post, Зеленський розповів, що його останні переговори з Трампом "були зосереджені на проривній угоді, яка передбачає взаємну підтримку повітряних технологій США та України й Київ запропонував поділитися всім, що він дізнався про сучасну війну під час трирічного конфлікту з росією".

Ця угода, як зазначено, може стати трансформаційною для армії США та національної безпеки, оскільки посадовці та експерти з безпілотників попереджають, що американські технології значно відстають від росії та Китаю, а американські солдати погано оснащені для використання безпілотників або захисту від типів пристроїв, що виробляються супротивниками.

"Народу Америки потрібна ця технологія, і вам потрібно мати її у своєму арсеналі", – сказав Зеленський виданню New York Post, маючи на увазі українські безпілотники, які змогли уразити важкі бомбардувальники за понад 1000 км від українського кордону.

Довідка

1 червня у росії масово палала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина". В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували понад півтора року.

"Я думаю, що це справді мегаугода, як то кажуть, безпрограшна", – додав Зеленський.

Експерти попереджають, що багато країн вивчають конфлікт, щоб зрозуміти, як виглядатиме сучасна війна, враховуючи потенційні руйнування від бомбардувань України безпілотниками кремля.

Зеленський доручив, щоб за пів року не менше 50% зброї в ЗСУ були вироблені в Україні