Зеленский и Трамп готовят «мегасделку» по торговле оружием: США планируют закупать украинские дроны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом прорывное оборонное соглашение. По нему США могут приобрести украинские беспилотники, испытанные в войне с Россией, в обмен на закупку Киевом американского оружия. Украинский лидер назвал инициативу "беспроигрышной" и добавил, что дроны, поразившие российские цели на расстоянии более 1000 км, нужны и американской армии. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью Президента Украины New York Post.

Президент Трамп и Зеленский рассматривают "мегасделку", по которой США будут покупать испытанные на поле боя украинские беспилотники в обмен на согласие Киева купить определенную партию оружия у Америки - заявил украинский лидер.

16 июля в комментарии для New York Post Зеленский рассказал, что его последние переговоры с Трампом "были сосредоточены на прорывном соглашении, которое предусматривает взаимную поддержку воздушных технологий США и Украины, и Киев предложил поделиться всем, что он узнал о современной войне во время трехлетнего конфликта с Россией".

Это соглашение, как отмечено, может стать трансформационным для армии США и национальной безопасности, поскольку должностные лица и эксперты по беспилотникам предупреждают, что американские технологии значительно отстают от России и Китая, а американские солдаты плохо оснащены для использования беспилотников или защиты от типов устройств, производимых противниками.

"Народу Америки нужна эта технология, и вам нужно иметь ее в своем арсенале", – сказал Зеленский изданию New York Post, имея в виду украинские беспилотники, которые смогли поразить тяжелые бомбардировщики более чем в 1000 км от украинской границы.

Справка

1 июня в России массово горела стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина". В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. Эту операцию готовили более полутора лет.

"Я думаю, что это действительно мегасделка, как говорится, беспроигрышная", – добавил Зеленский.

Эксперты предупреждают, что многие страны изучают конфликт, чтобы понять, как будет выглядеть современная война, учитывая потенциальные разрушения от бомбардировок Украины беспилотниками Кремля.

Зеленский поручил, чтобы за полгода не менее 50% оружия в ВСУ было произведено в Украине