Готові обговорити та укласти: Зеленський повідомив Трампу, що українська сторона вже підготувала проєкт угоди щодо дронів

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом двосторонню оборонну взаємодію, а також наголосив - проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, передає УНН. Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути - повідомив Зеленський. Зеленський зідзовнився із Трампом. Говорили про припинення війни Контекст Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює з президентом США Дональдом Трампом проривну оборонну угоду. За нею США можуть придбати українські безпілотники, випробувані у війні з росією, в обмін на закупівлю Києвом американської зброї. Український лідер назвав ініціативу "безпрограшною" та додав, що дрони, які вразили російські цілі на відстані понад 1000 км, потрібні й американській армії.