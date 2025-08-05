Готові обговорити та укласти: Зеленський повідомив Трампу, що українська сторона вже підготувала проєкт угоди щодо дронів
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з Трампом оборонну взаємодію. Проєкт угоди щодо дронів, випробуваних у війні, вже підготовлений Україною.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом двосторонню оборонну взаємодію, а також наголосив - проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, передає УНН.
Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути
Зеленський зідзовнився із Трампом. Говорили про припинення війни05.08.25, 17:30 • 15069 переглядiв
Контекст
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює з президентом США Дональдом Трампом проривну оборонну угоду. За нею США можуть придбати українські безпілотники, випробувані у війні з росією, в обмін на закупівлю Києвом американської зброї. Український лідер назвав ініціативу "безпрограшною" та додав, що дрони, які вразили російські цілі на відстані понад 1000 км, потрібні й американській армії.