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Європейські країни збираються позичити мільярди у ЄС на зброю для України - Politico

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Провідні союзники України в Європі планують звернутися до ЄС щодо кредитів на десятки мільярдів євро для спільної закупівлі зброї для України та зміцнення власної оборони. Програма SAFE передбачає кредити для зброї, що фінансуються за рахунок боргу ЄС з 45-річним терміном погашення.

Європейські країни збираються позичити мільярди у ЄС на зброю для України - Politico

Провідні союзники України в Європі мають намір звернутися до Європейського Союзу щодо кредитів на десятки мільярдів євро для спільної закупівлі зброї для України та для зміцнення власної оборони, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Напередодні закінчення дедлайну для подання заявок на нову програму (SAFE) у 150 мільярдів євро, яка передбачає кредити для зброї, кілька країн ЄС повідомили виданню, що "розглядають можливість використання цих коштів для допомоги Україні в обороні від повномасштабного російського вторгнення".

Ця програма кредитування була запропонована Єврокомісією у березні в межах її ширшої програми ReArm Europe та спрямована на зміцнення оборонної промисловості Європи та зниження багаторічної військової залежності блоку від США.

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Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва офіційно висловили зацікавленість у отриманні кредитів, повідомив журналістам у вівторок представник ЄС із питань оборони Томас Реньє.

Інші країни, включаючи Чехію, Латвію, Болгарію та Грецію, заявили, що зроблять це до дедлайну, встановленого у вівторок опівночі.

Спільно закуповуючи зброю за цією програмою, країни, як зазначає видання, можуть отримати нижчу ціну, ніж якби вони діяли окремо, а потім постачали зброю Україні.

Франція, імовірно, також подасть заявку на кредити, тоді як Німеччина, Швеція та Нідерланди, як очікується, відмовляться, повідомляють джерела, знайомі із планами цих урядів.

Проте навіть країни, які не беруть кредити, можуть знизити вартість постачання зброї, беручи участь у спільних закупівлях, пише видання.

"Країни також вивчають можливість прямих закупівель зброї українських компаній, що заохочується в межах SAFE", пише видання. Це дало б змогу Києву "збільшити масштаби оборонного виробництва та технологічну інтеграцію з ЄС", повідомив виданню український дипломат.

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс написав у четвер, що щонайменше 20 країн проситимуть до 100 мільярдів євро у межах цієї програми. Остаточна сума стане відома у вівторок, коли закінчується термін подання заявок на кредити, хоча Брюссель дав зрозуміти, що навіть тим, хто запізнився, не відмовлять.

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Брюссель запропонував 45-річний термін погашення кредитів та авансових платежів до 15%. Ці недорогі довгострокові кредити фінансуватимуться за рахунок боргу ЄС, використовуючи кредитний рейтинг AAA.

Прагнучи залучити союзників України до участі у цій програмі, Кубілюс та єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс закликали країни ЄС використати SAFE для закупівлі зброї для України.

"Ми настійно рекомендуємо вам розглянути питання, як залучити Україну до ваших планів. Закупівлі для України, за участю України та в Україні, можуть мати вирішальне значення для нашої колективної безпеки", - заявили вони у листі до країн-членів ЄС раніше цього місяця.

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Країни з високим рівнем заборгованості та дефіциту бюджету, такі як Австрія та Італія, менш охоче беруть кредити, побоюючись збільшення існуючого боргу, оскільки це може відстрочити їх вихід з-під каральної процедури ЄС для країн, які перевитратили кошти, повідомили офіційні особи виданню.

Франція, давній прихильник збільшення оборонних видатків ЄС, імовірно, візьме кредити, попри внутрішні бюджетні обмеження. Бельгія, також обтяжена високим боргом, проситиме від 7 до 11 мільярдів євро в межах цієї схеми, повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у понеділок, що його країна зробить запит на 1,2 млрд євро у вигляді кредиту в межах цієї програми.

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Юлія Шрамко

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