Европейские страны собираются взять в кредит миллиарды у ЕС на оружие для Украины - Politico

Ведущие союзники Украины в Европе намерены обратиться к Европейскому Союзу за кредитами на десятки миллиардов евро для совместной закупки оружия для Украины и для укрепления собственной обороны, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Накануне окончания дедлайна для подачи заявок на новую программу (SAFE) в 150 миллиардов евро, которая предусматривает кредиты для оружия, несколько стран ЕС сообщили изданию, что "рассматривают возможность использования этих средств для помощи Украине в обороне от полномасштабного российского вторжения".

Эта программа кредитования была предложена Еврокомиссией в марте в рамках ее более широкой программы ReArm Europe и направлена на укрепление оборонной промышленности Европы и снижение многолетней военной зависимости блока от США.

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Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва официально выразили заинтересованность в получении кредитов, сообщил журналистам во вторник представитель ЕС по вопросам обороны Томас Ренье.

Другие страны, включая Чехию, Латвию, Болгарию и Грецию, заявили, что сделают это до дедлайна, установленного во вторник в полночь.

Совместно закупая оружие по этой программе, страны, как отмечает издание, могут получить более низкую цену, чем если бы они действовали отдельно, а затем поставляли оружие Украине.

Франция, вероятно, также подаст заявку на кредиты, тогда как Германия, Швеция и Нидерланды, как ожидается, откажутся, сообщают источники, знакомые с планами этих правительств.

Однако даже страны, которые не берут кредиты, могут снизить стоимость поставок оружия, участвуя в совместных закупках, пишет издание.

"Страны также изучают возможность прямых закупок оружия у украинских компаний, что поощряется в рамках SAFE", пишет издание. Это позволило бы Киеву "увеличить масштабы оборонного производства и технологическую интеграцию с ЕС", сообщил изданию украинский дипломат.

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс написал в четверг, что по меньшей мере 20 стран будут просить до 100 миллиардов евро в рамках этой программы. Окончательная сумма станет известна во вторник, когда истекает срок подачи заявок на кредиты, хотя Брюссель дал понять, что даже тем, кто опоздал, не откажут.

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Брюссель предложил 45-летний срок погашения кредитов и авансовых платежей в размере до 15%. Эти недорогие долгосрочные кредиты будут финансироваться за счет долга ЕС, используя кредитный рейтинг AAA.

Стремясь привлечь союзников Украины к участию в этой программе, Кубилюс и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис призвали страны ЕС использовать SAFE для закупки оружия для Украины.

"Мы настоятельно рекомендуем вам рассмотреть вопрос, как привлечь Украину к вашим планам. Закупки для Украины, с участием Украины и в Украине, могут иметь решающее значение для нашей коллективной безопасности", - заявили они в письме к странам-членам ЕС ранее в этом месяце.

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Страны с высоким уровнем задолженности и дефицита бюджета, такие как Австрия и Италия, менее охотно берут кредиты, опасаясь увеличения существующего долга, поскольку это может отсрочить их выход из-под карательной процедуры ЕС для стран, которые перерасходовали средства, сообщили официальные лица изданию.

Франция, давний сторонник увеличения оборонных расходов ЕС, вероятно, возьмет кредиты, несмотря на внутренние бюджетные ограничения. Бельгия, также обремененная высоким долгом, будет просить от 7 до 11 миллиардов евро в рамках этой схемы, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в понедельник, что его страна запросит 1,2 млрд евро в виде кредита в рамках этой программы.

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