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Необходимо обеспечить включение Украины в оборонную программу Евросоюза SAFE - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул важность включения Украины в кредитную программу SAFE для финансирования в 2026 году. Также продолжается развитие инициативы "Строим с Украиной" для расширения совместных оборонно-промышленных проектов.

Необходимо обеспечить включение Украины в оборонную программу Евросоюза SAFE - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что крайне важно обеспечить включение Украины в кредитную программу SAFE. В то же время продолжается работа над развитием инициативы "Строим с Украиной" для расширения совместных оборонно-промышленных проектов, пишет УНН со ссылкой на страницу Шмыгаля в Telegram.

Мы рассчитываем на неизменную поддержку в 2026 году. Кредиты SAFE – критически важный источник финансирования на следующий год, и нам нужно обеспечить включение Украины в эту программу 

- отметил Шмыгаль.

Он добавил, что наше государство продолжает развивать инициативу "Строим с Украиной" для локализации украинских компаний на территории государств-партнеров.

В то же время продолжим развивать инициативу "Строим с Украиной" для локализации украинских компаний в странах-партнерах, а также будем в дальнейшем расширять совместные оборонно-промышленные проекты 

- сообщил министр обороны.

Справка

Оборонная инициатива Европейского Союза SAFE (Security Action for Europe) открывает для Украины возможность полноценной интеграции в европейское оборонно-промышленное пространство. В рамках этой оборонной инициативы Еврокомиссия планирует привлечь до 150 миллиардов евро на рынках капитала, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро и существенно увеличить инвестиции в оборонный потенциал Европы. Эти средства будут распределены среди заинтересованных государств-членов на основании национальных планов.

Дополнение

Шмыгаль заявил, что "стране необходимо 6 млрд долларов для закрытия дефицита по оборонным закупкам в этом году".

Во время онлайн-заседания в формате "Рамштайн" Шмыгаль, как указано, заявил, что эти средства позволят производить больше беспилотников для поддержки оборонных рубежей. Также это будет способствовать укреплению противовоздушной обороны и нанесению большего количества ударов по россии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Экономикаполитика
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина
Денис Шмыгаль
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