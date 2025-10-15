Зеленський розповів прем'єру Греції про атаки на енергетику України

Президент України Володимир Зеленський поговорив із премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, поінформував про ситуацію в Україні та російські удари по нашій енергетичній системі, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

За словами Глави держави, премʼєр-міністр Міцотакіс саме повернувся із саміту в Шарм-ель-Шейху, що ознаменував важливий мирний успіх для Близького Сходу. І було би правильно зберегти й розширити цей імпульс.

Глобальна єдність спрацювала в тому регіоні, і тепер потрібно зробити все необхідне, щоб завершити війну росії проти України. Саме ця війна залишається зараз найбільшим джерелом глобальної нестабільності та небезпек. Але так само, як і всюди, мир завдяки силі можливий і у випадку з агресією росії – її треба примусити зупинити війну