Зеленский рассказал премьеру Греции об атаках на энергетику Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, проинформировал о ситуации в Украине и российских ударах по нашей энергетической системе, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

По словам Главы государства, премьер-министр Мицотакис только что вернулся с саммита в Шарм-эль-Шейхе, который ознаменовал важный мирный успех для Ближнего Востока. И было бы правильно сохранить и расширить этот импульс.

Глобальное единство сработало в том регионе, и теперь нужно сделать все необходимое, чтобы завершить войну России против Украины. Именно эта война остается сейчас крупнейшим источником глобальной нестабильности и опасностей. Но так же, как и везде, мир благодаря силе возможен и в случае с агрессией России – ее нужно принудить остановить войну

Президент также проинформировал о ситуации в Украине и российских ударах по нашей энергетической системе.

Работаем над тем, чтобы максимально усилить нашу ПВО перед началом зимы. Греция действительно может помочь защитить жизни, и я благодарен за это