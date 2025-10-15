Зеленский рассказал премьеру Греции об атаках на энергетику Украины

$41.750.14
10:41 • 13174 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 24849 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 22850 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 23236 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 21023 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 17867 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17251 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32119 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 32182 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13743 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 34170 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31 • 19658 просмотра
Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция15 октября, 09:06 • 11978 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 15580 просмотра
Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg11:46 • 4662 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 15599 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 34191 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32127 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 32189 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 57763 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15:48 • 448 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 60149 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 39217 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 41219 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 48394 просмотра
Актуальное
Хранитель
Дипломатка
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot

Зеленский рассказал премьеру Греции об атаках на энергетику Украины

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию в Украине и российские удары по энергетической системе. Зеленский подчеркнул важность глобального единства для завершения войны и усиления украинской ПВО перед зимой.

Зеленский рассказал премьеру Греции об атаках на энергетику Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, проинформировал о ситуации в Украине и российских ударах по нашей энергетической системе, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По словам Главы государства, премьер-министр Мицотакис только что вернулся с саммита в Шарм-эль-Шейхе, который ознаменовал важный мирный успех для Ближнего Востока. И было бы правильно сохранить и расширить этот импульс.

Глобальное единство сработало в том регионе, и теперь нужно сделать все необходимое, чтобы завершить войну России против Украины. Именно эта война остается сейчас крупнейшим источником глобальной нестабильности и опасностей. Но так же, как и везде, мир благодаря силе возможен и в случае с агрессией России – ее нужно принудить остановить войну

- сообщил Зеленский.

Президент также проинформировал о ситуации в Украине и российских ударах по нашей энергетической системе.

Работаем над тем, чтобы максимально усилить нашу ПВО перед началом зимы. Греция действительно может помочь защитить жизни, и я благодарен за это

- резюмировал Зеленский.

Санкции против рф, поставки в россию компонентов для оружия и планы кремля: Зеленский получил доклад главы СВР перед визитом в США15.10.25, 14:30 • 1902 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Кириакос Мицотакис
Греция
Владимир Зеленский
Украина