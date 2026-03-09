$43.730.0850.540.36
16:44
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
12:46 • 15650 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 23975 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 16310 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 37591 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 29738 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 46505 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65264 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 108901 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56236 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Франція розгорне 10 військових кораблів і авіаносець у Середземному морі - Макрон

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Франція розгортає флот на чолі з авіаносцем Шарль де Голль для захисту судноплавства. Макрон підтримав Кіпр після атак і закликав до деескалації.

Франція розгорне 10 військових кораблів і авіаносець у Середземному морі - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна направить вісім фрегатів, два десантні вертольотоносці та авіаносець "Шарль де Голль" у східне Середземномор'я та Червоне море як оборонний захід, передає УНН із посиланням на CNN.

"Наша мета — підтримувати суворо оборонну позицію, стоячи на боці всіх країн, які зазнали нападу Ірану у відповідь на його дії, щоб забезпечити наш авторитет та сприяти регіональній деескалації", — заявив Макрон на Кіпрі.

Пізніше, звертаючись до військовослужбовців на борту Шарля де Голля, президент заявив, що Франція також працюватиме над збереженням свободи судноплавства і, можливо, відновленням руху в Ормузькій протоці.

"Ми не беремо участі в конфлікті, що триває, і діємо в рамках цієї ситуації. Ваша присутність тут сьогодні демонструє силу Франції, силу держави, яка прагне балансу та миру разом зі своїми друзями", — сказав він.

Макрон ініціює створення військового ескорту для суден в Ормузькій протоці09.03.26, 17:00 • 1942 перегляди

Напади на Кіпр та європейська солідарність

Візит Макрона на Кіпр відбувся на тлі нещодавніх атак безпілотників на острів, що стали наслідком розширення конфлікту в регіоні. Французький президент запевнив Нікосію у повній підтримці, заявивши: "Коли на Кіпр нападають, нападають на Європу".

У межах оборонних угод Франція вже розгорнула на острові засоби ППО та направила в регіон свій авіаносець. Кіпрський лідер Нікос Христодулідіс підтвердив, що країна зосередиться на гуманітарній ролі, тоді як грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс наголосив, що "свобода судноплавства перебуває під атакою".

Антоніна Туманова

