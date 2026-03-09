Франція розгорне 10 військових кораблів і авіаносець у Середземному морі - Макрон
Київ • УНН
Франція розгортає флот на чолі з авіаносцем Шарль де Голль для захисту судноплавства. Макрон підтримав Кіпр після атак і закликав до деескалації.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна направить вісім фрегатів, два десантні вертольотоносці та авіаносець "Шарль де Голль" у східне Середземномор'я та Червоне море як оборонний захід, передає УНН із посиланням на CNN.
"Наша мета — підтримувати суворо оборонну позицію, стоячи на боці всіх країн, які зазнали нападу Ірану у відповідь на його дії, щоб забезпечити наш авторитет та сприяти регіональній деескалації", — заявив Макрон на Кіпрі.
Пізніше, звертаючись до військовослужбовців на борту Шарля де Голля, президент заявив, що Франція також працюватиме над збереженням свободи судноплавства і, можливо, відновленням руху в Ормузькій протоці.
"Ми не беремо участі в конфлікті, що триває, і діємо в рамках цієї ситуації. Ваша присутність тут сьогодні демонструє силу Франції, силу держави, яка прагне балансу та миру разом зі своїми друзями", — сказав він.
Макрон ініціює створення військового ескорту для суден в Ормузькій протоці09.03.26, 17:00 • 1942 перегляди
Напади на Кіпр та європейська солідарність
Візит Макрона на Кіпр відбувся на тлі нещодавніх атак безпілотників на острів, що стали наслідком розширення конфлікту в регіоні. Французький президент запевнив Нікосію у повній підтримці, заявивши: "Коли на Кіпр нападають, нападають на Європу".
У межах оборонних угод Франція вже розгорнула на острові засоби ППО та направила в регіон свій авіаносець. Кіпрський лідер Нікос Христодулідіс підтвердив, що країна зосередиться на гуманітарній ролі, тоді як грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс наголосив, що "свобода судноплавства перебуває під атакою".