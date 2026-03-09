$43.730.0850.540.36
16:44 • 6958 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 17420 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 24878 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 17116 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 38814 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 30007 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 46717 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65326 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 109480 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 56328 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
Франция развернет 10 военных кораблей и авианосец в Средиземном море - Макрон

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Франция развертывает флот во главе с авианосцем Шарль де Голль для защиты судоходства. Макрон поддержал Кипр после атак и призвал к деэскалации.

Франция развернет 10 военных кораблей и авианосец в Средиземном море - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна направит восемь фрегатов, два десантных вертолетоносца и авианосец "Шарль де Голль" в восточное Средиземноморье и Красное море в качестве оборонительной меры, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Наша цель — поддерживать строго оборонительную позицию, стоя на стороне всех стран, подвергшихся нападению Ирана в ответ на его действия, чтобы обеспечить наш авторитет и способствовать региональной деэскалации", — заявил Макрон на Кипре.

Позже, обращаясь к военнослужащим на борту "Шарля де Голля", президент заявил, что Франция также будет работать над сохранением свободы судоходства и, возможно, восстановлением движения в Ормузском проливе.

"Мы не участвуем в продолжающемся конфликте и действуем в рамках этой ситуации. Ваше присутствие здесь сегодня демонстрирует силу Франции, силу государства, которое стремится к балансу и миру вместе со своими друзьями", — сказал он.

Макрон инициирует создание военного эскорта для судов в Ормузском проливе09.03.26, 17:00 • 2066 просмотров

Нападения на Кипр и европейская солидарность

Визит Макрона на Кипр состоялся на фоне недавних атак беспилотников на остров, ставших следствием расширения конфликта в регионе. Французский президент заверил Никосию в полной поддержке, заявив: "Когда на Кипр нападают, нападают на Европу".

В рамках оборонительных соглашений Франция уже развернула на острове средства ПВО и направила в регион свой авианосец. Кипрский лидер Никос Христодулидис подтвердил, что страна сосредоточится на гуманитарной роли, тогда как греческий премьер Кириакос Мицотакис подчеркнул, что "свобода судоходства находится под атакой".

Антонина Туманова

