Франция развернет 10 военных кораблей и авианосец в Средиземном море - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна направит восемь фрегатов, два десантных вертолетоносца и авианосец "Шарль де Голль" в восточное Средиземноморье и Красное море в качестве оборонительной меры, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Наша цель — поддерживать строго оборонительную позицию, стоя на стороне всех стран, подвергшихся нападению Ирана в ответ на его действия, чтобы обеспечить наш авторитет и способствовать региональной деэскалации", — заявил Макрон на Кипре.

Позже, обращаясь к военнослужащим на борту "Шарля де Голля", президент заявил, что Франция также будет работать над сохранением свободы судоходства и, возможно, восстановлением движения в Ормузском проливе.

"Мы не участвуем в продолжающемся конфликте и действуем в рамках этой ситуации. Ваше присутствие здесь сегодня демонстрирует силу Франции, силу государства, которое стремится к балансу и миру вместе со своими друзьями", — сказал он.

Нападения на Кипр и европейская солидарность

Визит Макрона на Кипр состоялся на фоне недавних атак беспилотников на остров, ставших следствием расширения конфликта в регионе. Французский президент заверил Никосию в полной поддержке, заявив: "Когда на Кипр нападают, нападают на Европу".

В рамках оборонительных соглашений Франция уже развернула на острове средства ПВО и направила в регион свой авианосец. Кипрский лидер Никос Христодулидис подтвердил, что страна сосредоточится на гуманитарной роли, тогда как греческий премьер Кириакос Мицотакис подчеркнул, что "свобода судоходства находится под атакой".