Макрон инициирует создание военного эскорта для судов в Ормузском проливе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении как можно скорее организовать сопровождение для контейнеровозов и танкеров в стратегически важной акватории Ормузского пролива. Выступая на военной базе на Кипре, французский лидер подчеркнул, что безопасность судоходства в регионе, через который проходит около 20% мирового объема нефти, является критической для стабилизации мировых цен на энергоносители. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам Макрона, потенциальная операция будет носить исключительно оборонительный характер и будет задействовать как европейские, так и неевропейские государства.

Франция стремится "занять строго оборонительную позицию вместе со всеми странами, которые подвергаются атакам со стороны Ирана" и "способствовать региональной деэскалации". В то же время начало миссии отложено до момента снижения интенсивности боевых действий на Ближнем Востоке.

Нападения на Кипр и европейская солидарность

Визит Макрона состоялся на фоне недавних атак беспилотников на Кипр, ставших следствием расширения конфликта в регионе. Французский президент заверил Никосию в полной поддержке, заявив: "Когда на Кипр нападают, нападают на Европу".

Макрон заявил, что конфликт побудил Париж усилить военное присутствие и поддержку союзников на Ближнем Востоке

В рамках оборонных соглашений Франция уже развернула на острове средства ПВО и направила в регион свой авианосец. Кипрский лидер Никос Христодулидис подтвердил, что страна сосредоточится на гуманитарной роли, тогда как греческий премьер Кириакос Мицотакис подчеркнул, что "свобода судоходства находится под атакой".

