Макрон инициирует создание военного эскорта для судов в Ормузском проливе

12:46 • 9136 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 18366 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 11795 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 30317 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 27035 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45095 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 64570 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 105497 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55725 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47317 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 30317 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 105497 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56
Макрон инициирует создание военного эскорта для судов в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Франция готовит оборонительную операцию для сопровождения танкеров из-за угроз со стороны Ирана. Макрон поддержал Кипр после атак и развернул там средства ПВО.

Макрон инициирует создание военного эскорта для судов в Ормузском проливе
Фото: AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении как можно скорее организовать сопровождение для контейнеровозов и танкеров в стратегически важной акватории Ормузского пролива. Выступая на военной базе на Кипре, французский лидер подчеркнул, что безопасность судоходства в регионе, через который проходит около 20% мирового объема нефти, является критической для стабилизации мировых цен на энергоносители. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам Макрона, потенциальная операция будет носить исключительно оборонительный характер и будет задействовать как европейские, так и неевропейские государства.

Франция стремится "занять строго оборонительную позицию вместе со всеми странами, которые подвергаются атакам со стороны Ирана" и "способствовать региональной деэскалации". В то же время начало миссии отложено до момента снижения интенсивности боевых действий на Ближнем Востоке.

Нападения на Кипр и европейская солидарность

Визит Макрона состоялся на фоне недавних атак беспилотников на Кипр, ставших следствием расширения конфликта в регионе. Французский президент заверил Никосию в полной поддержке, заявив: "Когда на Кипр нападают, нападают на Европу".

Макрон заявил, что конфликт побудил Париж усилить военное присутствие и поддержку союзников на Ближнем Востоке01.03.26, 22:14 • 11301 просмотр

В рамках оборонных соглашений Франция уже развернула на острове средства ПВО и направила в регион свой авианосец. Кипрский лидер Никос Христодулидис подтвердил, что страна сосредоточится на гуманитарной роли, тогда как греческий премьер Кириакос Мицотакис подчеркнул, что "свобода судоходства находится под атакой".

Макрон заявил, что страны G7 могут использовать стратегические резервы нефти на фоне скачка цен09.03.26, 12:43 • 2986 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира