06:12 • 11990 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 33994 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 56429 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 88572 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 52384 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 45432 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 33665 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40832 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 82198 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 45445 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
УНН Lite
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 7546 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 10847 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 29457 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 36419 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 38252 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Ракетный комплекс "Панцирь"

Макрон заявил, что страны G7 могут использовать стратегические резервы нефти на фоне скачка цен

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Макрон заявил о возможности использования стратегических запасов нефти из-за войны против Ирана. Министры G7 обсудят привлечение до 400 миллионов баррелей.

Макрон заявил, что страны G7 могут использовать стратегические резервы нефти на фоне скачка цен

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 могут воспользоваться своими запасами нефти на экстренные случаи в ответ на рост цен на энергоносители, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Макрон, выступая перед журналистами по дороге на Кипр, сказал, что "использование стратегических резервов является одним из вариантов".

Он сказал, что лидеры G7 могут встретиться на этой неделе, чтобы согласовать реакцию на рост цен на энергоносители, ожидается, по телефону или видеоконференции.

Франция в настоящее время председательствует в G7.

Отдельно министры финансов стран G7 встречаются в понедельник днем в формате видеоконференции, чтобы обсудить последствия войны в Иране.

Как отмечает Politico, министры финансов стран G7 обсудят в понедельник вопрос об использовании нефтяных резервов на экстренные случаи на фоне резкого роста цен на энергоносители, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

"Использование стратегических резервов - это вариант, который рассматривается", - заявил в понедельник один французский чиновник.

Ролан Лескюр, министр финансов Франции, которая в настоящее время председательствует в "Группе семи", будет председательствовать на виртуальной встрече, запланированной на 13:30 по местному времени.

О переговорах по использованию запасов нефти - в диапазоне от 300 до 400 миллионов баррелей - впервые сообщила газета Financial Times, добавив, что к обсуждениям присоединится Международное энергетическое агентство.

G7 обсудит массовое высвобождение резервов нефти на фоне скачка цены до $120 - СМИ09.03.26, 09:16 • 6392 просмотра

Цены на нефть за ночь подскочили до более чем 100 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

В сообщении в социальных сетях президент США Дональд Трамп заявил, что цены "быстро упадут, когда закончится уничтожение иранской ядерной угрозы", и добавил, что более высокая цена на нефть - это "очень небольшая цена за безопасность и мир в мире".

"Только дураки думают иначе": Трамп прогнозирует падение цен на нефть после устранения "иранской угрозы"09.03.26, 07:29 • 4734 просмотра

Юлия Шрамко

