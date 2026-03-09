Макрон заявил, что страны G7 могут использовать стратегические резервы нефти на фоне скачка цен

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 могут воспользоваться своими запасами нефти на экстренные случаи в ответ на рост цен на энергоносители, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Макрон, выступая перед журналистами по дороге на Кипр, сказал, что "использование стратегических резервов является одним из вариантов".

Он сказал, что лидеры G7 могут встретиться на этой неделе, чтобы согласовать реакцию на рост цен на энергоносители, ожидается, по телефону или видеоконференции.

Франция в настоящее время председательствует в G7.

Отдельно министры финансов стран G7 встречаются в понедельник днем в формате видеоконференции, чтобы обсудить последствия войны в Иране.

Как отмечает Politico, министры финансов стран G7 обсудят в понедельник вопрос об использовании нефтяных резервов на экстренные случаи на фоне резкого роста цен на энергоносители, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

"Использование стратегических резервов - это вариант, который рассматривается", - заявил в понедельник один французский чиновник.

Ролан Лескюр, министр финансов Франции, которая в настоящее время председательствует в "Группе семи", будет председательствовать на виртуальной встрече, запланированной на 13:30 по местному времени.

О переговорах по использованию запасов нефти - в диапазоне от 300 до 400 миллионов баррелей - впервые сообщила газета Financial Times, добавив, что к обсуждениям присоединится Международное энергетическое агентство.

G7 обсудит массовое высвобождение резервов нефти на фоне скачка цены до $120 - СМИ

Цены на нефть за ночь подскочили до более чем 100 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

В сообщении в социальных сетях президент США Дональд Трамп заявил, что цены "быстро упадут, когда закончится уничтожение иранской ядерной угрозы", и добавил, что более высокая цена на нефть - это "очень небольшая цена за безопасность и мир в мире".

"Только дураки думают иначе": Трамп прогнозирует падение цен на нефть после устранения "иранской угрозы"