Макрон заявив, що країни G7 можуть використати стратегічні резерви нафти на тлі стрибка цін
Київ • УНН
Макрон заявив про можливість використання стратегічних запасів нафти через війну проти Ірану. Міністри G7 обговорять залучення до 400 мільйонів барелів.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни G7 можуть скористатися своїми запасами нафти на екстрені випадки у відповідь на зростання цін на енергоносії, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Макрон, виступаючи перед журналістами дорогою на Кіпр, сказав, що "використання стратегічних резервів є одним із варіантів".
Він сказав, що лідери G7 можуть зустрітися цього тижня, щоб узгодити реакцію на зростання цін на енергоносії, очікується, через телефонний дзвінок або відеоконференцію.
Франція наразі головує у G7.
Окремо міністри фінансів країн G7 зустрічаються в понеділок вдень у форматі відеоконференції, щоб обговорити наслідки війни в Ірані.
Як зазначає Politico, міністри фінансів країн G7 обговорять у понеділок питання щодо використання нафтових резервів на екстрені випадки на тлі різкого зростання цін на енергоносії, викликаного війною США та Ізраїлю проти Ірану.
"Використання стратегічних резервів - це варіант, який розглядається", - заявив у понеділок один французький чиновник.
Ролан Лескюр, міністр фінансів Франції, яка наразі головує у "Групі семи", головуватиме на віртуальній зустрічі, запланованій на 13:30 за місцевим часом.
Про переговори щодо використання запасів нафти - в діапазоні від 300 до 400 мільйонів барелів - вперше повідомила газета Financial Times, додавши, що до обговорень приєднається Міжнародне енергетичне агентство.
G7 обговорить масове вивільнення резервів нафти на тлі стрибка ціни до $120 - ЗМІ09.03.26, 09:16 • 6310 переглядiв
Ціни на нафту за ніч підскочили до понад 100 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році.
У повідомленні в соціальних мережах президент США Дональд Трамп заявив, що ціни "швидко впадуть, коли закінчиться знищення іранської ядерної загрози", і додав, що вища ціна на нафту - це "дуже невелика ціна за безпеку та мир у світі".
"Тільки дурні думають інакше": Трамп прогнозує падіння цін на нафту після усунення "іранської загрози"09.03.26, 07:29 • 4696 переглядiв