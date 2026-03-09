Макрон заявив, що країни G7 можуть використати стратегічні резерви нафти на тлі стрибка цін

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни G7 можуть скористатися своїми запасами нафти на екстрені випадки у відповідь на зростання цін на енергоносії, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Макрон, виступаючи перед журналістами дорогою на Кіпр, сказав, що "використання стратегічних резервів є одним із варіантів".

Він сказав, що лідери G7 можуть зустрітися цього тижня, щоб узгодити реакцію на зростання цін на енергоносії, очікується, через телефонний дзвінок або відеоконференцію.

Франція наразі головує у G7.

Окремо міністри фінансів країн G7 зустрічаються в понеділок вдень у форматі відеоконференції, щоб обговорити наслідки війни в Ірані.

Як зазначає Politico, міністри фінансів країн G7 обговорять у понеділок питання щодо використання нафтових резервів на екстрені випадки на тлі різкого зростання цін на енергоносії, викликаного війною США та Ізраїлю проти Ірану.

"Використання стратегічних резервів - це варіант, який розглядається", - заявив у понеділок один французький чиновник.

Ролан Лескюр, міністр фінансів Франції, яка наразі головує у "Групі семи", головуватиме на віртуальній зустрічі, запланованій на 13:30 за місцевим часом.

Про переговори щодо використання запасів нафти - в діапазоні від 300 до 400 мільйонів барелів - вперше повідомила газета Financial Times, додавши, що до обговорень приєднається Міжнародне енергетичне агентство.

Ціни на нафту за ніч підскочили до понад 100 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році.

У повідомленні в соціальних мережах президент США Дональд Трамп заявив, що ціни "швидко впадуть, коли закінчиться знищення іранської ядерної загрози", і додав, що вища ціна на нафту - це "дуже невелика ціна за безпеку та мир у світі".

