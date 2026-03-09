"Тільки дурні думають інакше": Трамп прогнозує падіння цін на нафту після усунення "іранської загрози"

Президент США Дональд Трамп вважає, що ціни на нафту швидко впадуть, коли буде ліквідовано ядерну загрозу з боку Ірану. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Деталі

На думку Трампа, "короткострокове" підвищення ціни на нафту буде швидко зменшене, коли ядерна загроза з боку Ірану буде нівельована

Це дуже мала ціна за безпеку і мир для США і світу. Тільки дурні думають інакше" - написав президент США.

Нагадаємо

Вартість бареля нафти сягнула 108 доларів вперше з 2022 року на тлі конфлікту на Близькому Сході. Інвестори побоюються дефіциту та нової хвилі інфляції.

Видобуток нафти в Іраку впав на 60% через дефіцит танкерів та блокування Ормузької протоки