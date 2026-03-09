"Тільки дурні думають інакше": Трамп прогнозує падіння цін на нафту після усунення "іранської загрози"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про швидке зниження вартості нафти після нівелювання загрози від Ірану. Наразі ціна бареля перевищила 108 доларів через конфлікт.
Президент США Дональд Трамп вважає, що ціни на нафту швидко впадуть, коли буде ліквідовано ядерну загрозу з боку Ірану. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.
Деталі
На думку Трампа, "короткострокове" підвищення ціни на нафту буде швидко зменшене, коли ядерна загроза з боку Ірану буде нівельована
Це дуже мала ціна за безпеку і мир для США і світу. Тільки дурні думають інакше"
Нагадаємо
Вартість бареля нафти сягнула 108 доларів вперше з 2022 року на тлі конфлікту на Близькому Сході. Інвестори побоюються дефіциту та нової хвилі інфляції.
