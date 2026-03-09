"Только дураки думают иначе": Трамп прогнозирует падение цен на нефть после устранения "иранской угрозы"

$43.8150.90
ukenru
8 марта, 19:46 • 16050 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 39066 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 58940 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 37397 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 35768 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 28854 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 38883 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 80799 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44712 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 44993 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1.6м/с
70%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
«Зеленые» побеждают консерваторов Мерца на выборах в немецком Баден-Вюртемберге8 марта, 21:01 • 11539 просмотра
Великобритания осталась с запасами газа всего на два дня - Daily Mail8 марта, 21:23 • 10618 просмотра
Россия массово завозит мигрантов из Центральной Азии на ВОТ и вербует их в армию - ЦНС8 марта, 22:19 • 9400 просмотра
Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину00:53 • 15848 просмотра
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе03:17 • 9702 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 58944 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 79520 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 84579 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 113930 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 76494 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 22916 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 30574 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 32852 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 33702 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 34206 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Financial Times
Дипломатка
Шахед-136

"Только дураки думают иначе": Трамп прогнозирует падение цен на нефть после устранения "иранской угрозы"

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Дональд Трамп заявил о скором снижении стоимости нефти после нивелирования угрозы от Ирана. Сейчас цена барреля превысила 108 долларов из-за конфликта.

"Только дураки думают иначе": Трамп прогнозирует падение цен на нефть после устранения "иранской угрозы"

Президент США Дональд Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут, когда будет ликвидирована ядерная угроза со стороны Ирана. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.

Детали

По мнению Трампа, "краткосрочное" повышение цены на нефть будет быстро уменьшено, когда ядерная угроза со стороны Ирана будет нивелирована

Это очень малая цена за безопасность и мир для США и мира. Только дураки думают иначе"

- написал президент США.

Напомним

Стоимость барреля нефти достигла 108 долларов впервые с 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются дефицита и новой волны инфляции.

Добыча нефти в Ираке упала на 60% из-за дефицита танкеров и блокировки Ормузского пролива08.03.26, 19:24 • 4864 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Ядерное оружие
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран