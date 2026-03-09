"Только дураки думают иначе": Трамп прогнозирует падение цен на нефть после устранения "иранской угрозы"

Президент США Дональд Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут, когда будет ликвидирована ядерная угроза со стороны Ирана. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.

Детали

По мнению Трампа, "краткосрочное" повышение цены на нефть будет быстро уменьшено, когда ядерная угроза со стороны Ирана будет нивелирована

Это очень малая цена за безопасность и мир для США и мира. Только дураки думают иначе" - написал президент США.

Напомним

Стоимость барреля нефти достигла 108 долларов впервые с 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются дефицита и новой волны инфляции.

Добыча нефти в Ираке упала на 60% из-за дефицита танкеров и блокировки Ормузского пролива