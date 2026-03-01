Макрон заявил, что конфликт побудил Париж усилить военное присутствие и поддержку союзников на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении военной мощи и оборонной поддержки союзников на Ближнем Востоке. Это связано с конфликтом и ударом беспилотника по французской военно-морской базе.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что конфликт побудил Париж усилить свою военную мощь и оборонную поддержку союзников на Ближнем Востоке, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Макрон не стал вдаваться в подробности. Отметив, что в воскресенье беспилотник поразил ангар на французской военно-морской базе, он сказал, что Франции необходимо "уметь адаптировать свою позицию к развитию событий последних нескольких часов".
Франция имеет военные базы в Персидском заливе.
Председательствуя на экстренном совещании по вопросам обороны в Париже, Макрон заявил, что высокопоставленные чиновники в сфере безопасности обсудят риски, которые конфликт создает для Франции, и его экономические последствия. В выходные Макрон провел переговоры с лидерами нескольких стран Ближнего Востока.
В понедельник Макрон отправится на базу атомных подводных лодок, где, как ожидается, обновит французскую доктрину ядерного оружия с учетом меняющегося глобального контекста безопасности.
