Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
18:27 • 6246 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 11254 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 20854 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 37876 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 56544 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 64167 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 74464 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 75976 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72712 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Макрон заявил, что конфликт побудил Париж усилить военное присутствие и поддержку союзников на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении военной мощи и оборонной поддержки союзников на Ближнем Востоке. Это связано с конфликтом и ударом беспилотника по французской военно-морской базе.

Макрон заявил, что конфликт побудил Париж усилить военное присутствие и поддержку союзников на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что конфликт побудил Париж усилить свою военную мощь и оборонную поддержку союзников на Ближнем Востоке, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Макрон не стал вдаваться в подробности. Отметив, что в воскресенье беспилотник поразил ангар на французской военно-морской базе, он сказал, что Франции необходимо "уметь адаптировать свою позицию к развитию событий последних нескольких часов".

Франция имеет военные базы в Персидском заливе.

НАТО внимательно следит за событиями в Иране и регионе - представитель01.03.26, 21:27 • 1938 просмотров

Председательствуя на экстренном совещании по вопросам обороны в Париже, Макрон заявил, что высокопоставленные чиновники в сфере безопасности обсудят риски, которые конфликт создает для Франции, и его экономические последствия. В выходные Макрон провел переговоры с лидерами нескольких стран Ближнего Востока.

В понедельник Макрон отправится на базу атомных подводных лодок, где, как ожидается, обновит французскую доктрину ядерного оружия с учетом меняющегося глобального контекста безопасности.

В США заявили, что нанесли удары по более чем 1000 иранских целей01.03.26, 22:04 • 690 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция