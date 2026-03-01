Макрон заявил, что конфликт побудил Париж усилить военное присутствие и поддержку союзников на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что конфликт побудил Париж усилить свою военную мощь и оборонную поддержку союзников на Ближнем Востоке, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Макрон не стал вдаваться в подробности. Отметив, что в воскресенье беспилотник поразил ангар на французской военно-морской базе, он сказал, что Франции необходимо "уметь адаптировать свою позицию к развитию событий последних нескольких часов".

Франция имеет военные базы в Персидском заливе.

Председательствуя на экстренном совещании по вопросам обороны в Париже, Макрон заявил, что высокопоставленные чиновники в сфере безопасности обсудят риски, которые конфликт создает для Франции, и его экономические последствия. В выходные Макрон провел переговоры с лидерами нескольких стран Ближнего Востока.

В понедельник Макрон отправится на базу атомных подводных лодок, где, как ожидается, обновит французскую доктрину ядерного оружия с учетом меняющегося глобального контекста безопасности.

