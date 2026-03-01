Макрон заявив, що конфлікт спонукав Париж посилити військову присутність та підтримку союзників на Близькому Сході

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у неділю, що конфлікт на спонукав Париж посилити свою військову міць та оборонну підтримку союзників на Близькому Сході, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Макрон не став вдаватися до подробиць. Зазначивши, що у неділю безпілотник вразив ангар на французькій військово-морській базі, він сказав, що Франції необхідно "вміти адаптувати свою позицію до розвитку подій останніх кількох годин".

Франція має військові бази в Перській затоці.

Головою екстреної наради з питань оборони в Парижі Макрон заявив, що високопосадовці у сфері безпеки обговорять ризики, які конфлікт створює для Франції, та його економічні наслідки. У вихідні Макрон провів переговори із лідерами кількох країн Близького Сходу.

У понеділок Макрон вирушить на базу атомних підводних човнів, де, як очікується, оновить французьку доктрину ядерної зброї з урахуванням глобального контексту безпеки, що змінюється.

