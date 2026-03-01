$43.210.00
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 11231 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 20825 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 37846 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
1 березня, 01:50 • 56525 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 64155 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 74453 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
28 лютого, 12:56 • 75966 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72708 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
28 лютого, 08:36 • 53512 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
Макрон заявив, що конфлікт спонукав Париж посилити військову присутність та підтримку союзників на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про посилення військової міці та оборонної підтримки союзників на Близькому Сході. Це пов'язано з конфліктом та ударом безпілотника по французькій військово-морській базі.

Макрон заявив, що конфлікт спонукав Париж посилити військову присутність та підтримку союзників на Близькому Сході

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у неділю, що конфлікт на спонукав Париж посилити свою військову міць та оборонну підтримку союзників на Близькому Сході, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Макрон не став вдаватися до подробиць. Зазначивши, що у неділю безпілотник вразив ангар на французькій військово-морській базі, він сказав, що Франції необхідно "вміти адаптувати свою позицію до розвитку подій останніх кількох годин".

Франція має військові бази в Перській затоці.

НАТО уважно стежить за подіями в Ірані та регіоні - речник01.03.26, 21:27 • 1916 переглядiв

Головою екстреної наради з питань оборони в Парижі Макрон заявив, що високопосадовці у сфері безпеки обговорять ризики, які конфлікт створює для Франції, та його економічні наслідки. У вихідні Макрон провів переговори із лідерами кількох країн Близького Сходу.

У понеділок Макрон вирушить на базу атомних підводних човнів, де, як очікується, оновить французьку доктрину ядерної зброї з урахуванням глобального контексту безпеки, що змінюється.

В США завдали, що завдали ударів по понад 1000 іранських цілей01.03.26, 22:04 • 668 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Емманюель Макрон
Париж
Франція