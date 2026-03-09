Макрон ініціює створення військового ескорту для суден в Ормузькій протоці
Київ • УНН
Франція готує оборонну операцію для супроводу танкерів через загрози з боку Ірану. Макрон підтримав Кіпр після атак і розгорнув там засоби ППО.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір якнайшвидше організувати супровід для контейнеровозів і танкерів у стратегічно важливій акваторії Ормузької протоки. Виступаючи на військовій базі на Кіпрі, французький лідер наголосив, що безпека судноплавства в регіоні, через який проходить близько 20% світового обсягу нафти, є критичною для стабілізації світових цін на енергоносії. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
За словами Макрона, потенційна операція матиме виключно захисний характер і залучатиме як європейські, так і неєвропейські держави.
Франція прагне "зайняти суворо оборонну позицію разом з усіма країнами, які зазнають атак з боку Ірану" та "сприяти регіональній деескалації". Водночас початок місії відкладено до моменту зниження інтенсивності бойових дій на Близькому Сході.
Напади на Кіпр та європейська солідарність
Візит Макрона відбувся на тлі нещодавніх атак безпілотників на Кіпр, що стали наслідком розширення конфлікту в регіоні. Французький президент запевнив Нікосію у повній підтримці, заявивши: "Коли на Кіпр нападають, нападають на Європу".
У межах оборонних угод Франція вже розгорнула на острові засоби ППО та направила в регіон свій авіаносець. Кіпрський лідер Нікос Христодулідіс підтвердив, що країна зосередиться на гуманітарній ролі, тоді як грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс наголосив, що "свобода судноплавства перебуває під атакою".
