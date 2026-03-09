Макрон ініціює створення військового ескорту для суден в Ормузькій протоці

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 9162 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 18402 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 11821 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 30360 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 27059 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45109 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 64580 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 105514 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55726 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47317 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
33%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30813 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27104 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35292 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23169 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11693 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11827 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23317 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 30360 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35415 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 105514 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Барак Обама
Ларрі Еллісон
Олександр Кубраков
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 408 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 674 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 10227 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27208 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30912 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Серіали

Макрон ініціює створення військового ескорту для суден в Ормузькій протоці

Київ • УНН

 • 892 перегляди

Франція готує оборонну операцію для супроводу танкерів через загрози з боку Ірану. Макрон підтримав Кіпр після атак і розгорнув там засоби ППО.

Макрон ініціює створення військового ескорту для суден в Ормузькій протоці
Фото: AP

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір якнайшвидше організувати супровід для контейнеровозів і танкерів у стратегічно важливій акваторії Ормузької протоки. Виступаючи на військовій базі на Кіпрі, французький лідер наголосив, що безпека судноплавства в регіоні, через який проходить близько 20% світового обсягу нафти, є критичною для стабілізації світових цін на енергоносії. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За словами Макрона, потенційна операція матиме виключно захисний характер і залучатиме як європейські, так і неєвропейські держави.

Франція прагне "зайняти суворо оборонну позицію разом з усіма країнами, які зазнають атак з боку Ірану" та "сприяти регіональній деескалації". Водночас початок місії відкладено до моменту зниження інтенсивності бойових дій на Близькому Сході.

Напади на Кіпр та європейська солідарність

Візит Макрона відбувся на тлі нещодавніх атак безпілотників на Кіпр, що стали наслідком розширення конфлікту в регіоні. Французький президент запевнив Нікосію у повній підтримці, заявивши: "Коли на Кіпр нападають, нападають на Європу".

Макрон заявив, що конфлікт спонукав Париж посилити військову присутність та підтримку союзників на Близькому Сході01.03.26, 22:14 • 11301 перегляд

У межах оборонних угод Франція вже розгорнула на острові засоби ППО та направила в регіон свій авіаносець. Кіпрський лідер Нікос Христодулідіс підтвердив, що країна зосередиться на гуманітарній ролі, тоді як грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс наголосив, що "свобода судноплавства перебуває під атакою".

Макрон заявив, що країни G7 можуть використати стратегічні резерви нафти на тлі стрибка цін09.03.26, 12:43 • 2988 переглядiв

Степан Гафтко

Світ