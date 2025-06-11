Прем'єр Греції сьогодні відвідає Одесу

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сьогодні вівідає Одесу, передає УНН із посиланням на уряд Греції.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс вирушить до Одеси, де візьме участь у 4-му саміті Україна-Південно-Східна Європа - йдеться у повідомленні.

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У середу, 11 червня, в Одесі та області тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з візитом іноземних делегацій. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути.