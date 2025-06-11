Прем'єр Греції сьогодні відвідає Одесу

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх
Ексклюзив
12:47 • 4724 перегляди

Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Ексклюзив
12:09 • 14109 перегляди

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 28936 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 54417 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 90629 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 60681 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 85639 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 61307 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

10 червня, 14:41 • 62074 перегляди

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Ексклюзив
10 червня, 13:58 • 63736 перегляди

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
45%
748мм
Популярнi новини

НАТО прагне включити кошти для України до нового цільового показника витрат - Bloomberg

11 червня, 06:12 • 47877 перегляди

Данія терміново закуповує наземні системи ППО на мільярди - Міноборони

11 червня, 06:47 • 43454 перегляди

Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої дописи про Трампа

08:51 • 67326 перегляди

ЄС чекає важка битва за ухвалення 18-го пакету санкцій проти рф - FT

09:53 • 19047 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11:05 • 36066 перегляди
Публікації

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11:05 • 36811 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

11 червня, 06:29 • 90605 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 91056 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 301245 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 287653 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґевін Ньюсом

Ілон Маск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 38355 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 48449 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 74785 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 56817 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

10 червня, 11:04 • 91187 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

Прем'єр Греції сьогодні відвідає Одесу

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Кіріакос Міцотакіс візьме участь у 4-му саміті Україна-Південно-Східна Європа в Одесі. У зв'язку з візитом іноземних делегацій в місті буде обмежено рух транспорту.

Прем'єр Греції сьогодні відвідає Одесу

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сьогодні вівідає Одесу, передає УНН із посиланням на уряд Греції.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс вирушить до Одеси, де візьме участь у 4-му саміті Україна-Південно-Східна Європа 

- йдеться у повідомленні.

Буде високий рівень представництва: Зеленський запросив прем'єра Болгарії на саміт Україна-Південно-Східна Європа30.05.25, 18:34 • 3490 переглядiв

Нагадаємо

У середу, 11 червня, в Одесі та області тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з візитом іноземних делегацій. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Кіріакос Міцотакіс
Греція
Україна
Одеса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9