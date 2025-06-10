В Одесі 11 червня тимчасово обмежать рух через візит іноземних делегацій - ОДА

У середу, 11 червня, в Одесі та області тимчасово обмежать рух транспорту через заходи за участю іноземних делегацій. Водіїв просять планувати маршрути заздалегідь і з розумінням ставитися до ситуації. Про це повідомили в Обласній державній адміністрації передає УНН.

Шановні жителі та гості міста Одеси! 11 червня, у зв’язку з проведенням заходів за участю іноземних делегацій, в Одесі та Одеській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху - ідеться у дописі.

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