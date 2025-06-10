В Одессе 11 июня временно ограничат движение из-за визита иностранных делегаций - ОГА

В среду, 11 июня, в Одессе и области временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий с участием иностранных делегаций. Водителей просят планировать маршруты заранее и с пониманием относиться к ситуации. Об этом сообщили в Областной государственной администрации, передает УНН.

Уважаемые жители и гости города Одессы! 11 июня, в связи с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций, в Одессе и Одесской области будут действовать временные ограничения дорожного движения - говорится в заметке.

Ночная атака рф на Одессу унесла жизни двух человек, 9 раненых: показали последствия