Буде високий рівень представництва: Зеленський запросив прем'єра Болгарії на саміт Україна-Південно-Східна Європа
Київ • УНН
Володимир Зеленський запросив Росена Желязкова взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, де обговорять безпеку та відновлення України. Прем'єр-міністр Болгарії підтвердив свою участь.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим, а також запросив взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, передає УНН із посиланням на ОП.
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Глава держави подякував за зустріч у Тирані 16 травня, під час якої вдалося обговорити багато важливих питань і щодо спільної безпеки, і щодо двосторонньої співпраці.
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За даними ОП, Зеленський запросив Росена Желязкова взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Президент поінформував про країни, які вже підтвердили свою участь: буде високий рівень представництва. Глава держави також розповів про те, що під час саміту обговорюватимуть безпеку, зокрема і в Чорному морі, відновлення України після закінчення війни та розвиток співпраці в різних сферах.
Прем’єр-міністр Болгарії подякував за запрошення та підтвердив свою участь у саміті.
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