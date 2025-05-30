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Буде високий рівень представництва: Зеленський запросив прем'єра Болгарії на саміт Україна-Південно-Східна Європа

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Володимир Зеленський запросив Росена Желязкова взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, де обговорять безпеку та відновлення України. Прем'єр-міністр Болгарії підтвердив свою участь.

Буде високий рівень представництва: Зеленський запросив прем'єра Болгарії на саміт Україна-Південно-Східна Європа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим, а також запросив взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував за зустріч у Тирані 16 травня, під час якої вдалося обговорити багато важливих питань і щодо спільної безпеки, і щодо двосторонньої співпраці. 

Зеленський запросив прем'єра Албанії на саміт Україна – Південно-Східна Європа26.05.25, 17:40 • 3138 переглядiв

За даними ОП, Зеленський запросив Росена Желязкова взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Президент поінформував про країни, які вже підтвердили свою участь: буде високий рівень представництва. Глава держави також розповів про те, що під час саміту обговорюватимуть безпеку, зокрема і в Чорному морі, відновлення України після закінчення війни та розвиток співпраці в різних сферах. 

Прем’єр-міністр Болгарії подякував за запрошення та підтвердив свою участь у саміті.

Зеленський: прем'єр Хорватії підтвердив участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа23.05.25, 13:34 • 2980 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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