Зеленський запросив прем'єра Албанії на саміт Україна – Південно-Східна Європа
Київ • УНН
Володимир Зеленський запросив Еді Раму взяти участь у саміті. Глава української держави повідомив про російські обстріли та наголосив на необхідності тиску на рф.
Президент Володимир Зеленський запросив премʼєр-міністра Албанії Еді Раму узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Він підтвердив, що його країна буде представлена. Також Зеленський проінформував його про російські обстріл цими днями. Ці атаки вкотре демонструють: росія не має жодного наміру закінчувати війну. Тому потрібен такий тиск, який нарешті примусить її зупинитися, передає УНН.
Хороша розмова з премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою. Поінформував про російські ракетно-дронові обстріли цими днями. Ці атаки вкотре демонструють: росія не має жодного наміру закінчувати війну. Тому потрібен такий тиск, який нарешті примусить її зупинитися
Зеленський наголосив, що Україна розраховує, що всі необхідні кроки в цьому напрямі будуть зроблені вже найближчим часом.
Говорили також про нашу співпрацю з європейськими партнерами, про нашу єдність. Запросив узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Албанія буде представлена. Дякую, Албаніє, за підтримку України та наших людей
Зеленський: прем'єр Хорватії підтвердив участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа23.05.25, 13:34 • 2918 переглядiв
Офіс Президента зазначив, що Еді Рама запевнив, що Албанія буде представлена.
Доповнення
Київ очікує на російське бачення припинення вогню й поділиться своїм. Також Україна сподівається, що справа зрушить з мертвої точки й наступна зустріч з російською делегацією відбудуться якнайшвидше.
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що "поки що" щодо продовження переговорного процесу з Україною і щодо місця проведення переговорів "розуміння немає".
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Україна досі зацікавлена в проведенні зустрічі з росією щодо переговорів про припинення вогню у Ватикані.
Bloomberg повідомляло, що лідери США та Європи покладають надії на Ватикан щодо залучення росії та України до мирних переговорів, однак кремль не зацікавлений у зміні майданчика і очікує, що переговори технічного рівня відновляться в Стамбулі.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює, щоб технічна зустріч з росіянами відбулася якомога швидше, адже український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.