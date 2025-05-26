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Зеленский пригласил премьера Албании на саммит Украина – Юго-Восточная Европа

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Владимир Зеленский пригласил Эди Раму принять участие в саммите. Глава украинского государства сообщил о российских обстрелах и подчеркнул необходимость давления на россию.

Зеленский пригласил премьера Албании на саммит Украина – Юго-Восточная Европа

Президент Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Албании Эди Раму принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Он подтвердил, что его страна будет представлена. Также Зеленский проинформировал его о российских обстрелах в эти дни. Эти атаки еще раз демонстрируют: у россии нет никакого намерения заканчивать войну. Поэтому нужно такое давление, которое наконец заставит ее остановиться, передает УНН.

Хороший разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой. Проинформировал о российских ракетно-дроновых обстрелах в эти дни. Эти атаки еще раз демонстрируют: у россии нет никакого намерения заканчивать войну. Поэтому нужно такое давление, которое наконец заставит ее остановиться 

- написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает, что все необходимые шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшее время.

Говорили также о нашем сотрудничестве с европейскими партнерами, о нашем единстве. Пригласил принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Албания будет представлена. Спасибо, Албания, за поддержку Украины и наших людей 

- сообщил Зеленский.

Зеленский: премьер Хорватии подтвердил участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа23.05.25, 13:34 • 2918 просмотров

Офис Президента отметил, что Эди Рама заверил, что Албания будет представлена.

Дополнение

Киев ожидает российское видение прекращения огня и поделится своим. Также Украина надеется, что дело сдвинется с мертвой точки и следующая встреча с российской делегацией состоится как можно скорее.

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что "пока что" относительно продолжения переговорного процесса с Украиной и относительно места проведения переговоров "понимания нет".

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Украина до сих пор заинтересована в проведении встречи с россией по переговорам о прекращении огня в Ватикане.

Bloomberg сообщало, что лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан по привлечению россии и Украины к мирным переговорам, однако кремль не заинтересован в смене площадки и ожидает, что переговоры технического уровня возобновятся в Стамбуле.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает, чтобы техническая встреча с россиянами состоялась как можно скорее, ведь украинский интерес – не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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