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Зеленский: премьер Хорватии подтвердил участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович примет участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Также Зеленский обсудил с ним подготовку к переговорам с РФ.

Зеленский: премьер Хорватии подтвердил участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил свое участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, пишет УНН.

Украинский народ знает, что может рассчитывать на поддержку Хорватии. У нас хорошие отношения между нашими государствами и продолжаем их развивать. Пригласил принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Андрей подтвердил свое участие

- написал Зеленский.

Кроме того, президент проинформировал собеседника о дипломатической работе Украины и о подготовке к продолжению переговоров с российской стороной.

"Если Россия и дальше будет затягивать войну, должны быть сильные санкции в ответ", - подчеркнул глава Украинского государства.

Он поблагодарил Хорватию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, оборонную помощь и содействие пути в ЕС.

Напомним

Президент Украины анонсировал саммит Украина – Юго-Восточная Европа, куда пригласил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Обсудили усиление давления на Россию и поддержку Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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