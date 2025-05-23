Зеленский: премьер Хорватии подтвердил участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа
Киев • УНН
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович примет участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Также Зеленский обсудил с ним подготовку к переговорам с РФ.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил свое участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, пишет УНН.
Украинский народ знает, что может рассчитывать на поддержку Хорватии. У нас хорошие отношения между нашими государствами и продолжаем их развивать. Пригласил принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Андрей подтвердил свое участие
Кроме того, президент проинформировал собеседника о дипломатической работе Украины и о подготовке к продолжению переговоров с российской стороной.
"Если Россия и дальше будет затягивать войну, должны быть сильные санкции в ответ", - подчеркнул глава Украинского государства.
Он поблагодарил Хорватию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, оборонную помощь и содействие пути в ЕС.
Напомним
Президент Украины анонсировал саммит Украина – Юго-Восточная Европа, куда пригласил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Обсудили усиление давления на Россию и поддержку Украины.