Зеленський: прем'єр Хорватії підтвердив участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович візьме участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Також Зеленський обговорив з ним підготовку до переговорів із РФ.
Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Про це Зеленський повідомив у Telegram, пише УНН.
Український народ знає, що може розраховувати на підтримку Хорватії. Маємо хороші відносини між нашими державами та продовжуємо їх розвивати. Запросив взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Андрей підтвердив свою участь
Окрім того, президент поінформував співрозмовника про дипломатичну роботу України та про підготовку до продовження переговорів із російською стороною.
"Якщо росія і надалі буде затягувати війну, мають бути сильні санкції у відповідь", - наголосив глава Української держави.
Він подякував Хорватії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, оборонну допомогу та сприяння шляху до ЄС.
Нагадаємо
Президент України анонсував саміт Україна - Південно-Східна Європа, куди запросив прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Обговорили посилення тиску на росію та підтримку України.