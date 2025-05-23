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Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам
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Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

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Зеленський: прем'єр Хорватії підтвердив участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович візьме участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Також Зеленський обговорив з ним підготовку до переговорів із РФ.

Зеленський: прем'єр Хорватії підтвердив участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Про це Зеленський повідомив у Telegram, пише УНН.

Український народ знає, що може розраховувати на підтримку Хорватії. Маємо хороші відносини між нашими державами та продовжуємо їх розвивати. Запросив взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Андрей підтвердив свою участь

- написав Зеленський.

Окрім того, президент поінформував співрозмовника про дипломатичну роботу України та про підготовку до продовження переговорів із російською стороною.

"Якщо росія і надалі буде затягувати війну, мають бути сильні санкції у відповідь", - наголосив глава Української держави.

Він подякував Хорватії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, оборонну допомогу та сприяння шляху до ЄС.

Нагадаємо

Президент України анонсував саміт Україна - Південно-Східна Європа, куди запросив прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Обговорили посилення тиску на росію та підтримку України.

Ольга Розгон

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