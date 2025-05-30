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Будет высокий уровень представительства: Зеленский пригласил премьера Болгарии на саммит Украина-Юго-Восточная Европа

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Владимир Зеленский пригласил Росена Желязкова принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, где обсудят безопасность и восстановление Украины. Премьер-министр Болгарии подтвердил свое участие.

Будет высокий уровень представительства: Зеленский пригласил премьера Болгарии на саммит Украина-Юго-Восточная Европа

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым, а также пригласил принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил за встречу в Тиране 16 мая, во время которой удалось обсудить много важных вопросов и по общей безопасности, и по двустороннему сотрудничеству. 

Зеленский пригласил премьера Албании на саммит Украина – Юго-Восточная Европа26.05.25, 17:40 • 3138 просмотров

По данным ОП, Зеленский пригласил Росена Желязкова принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Президент проинформировал о странах, которые уже подтвердили свое участие: будет высокий уровень представительства. Глава государства также рассказал о том, что во время саммита будут обсуждать безопасность, в том числе и в Черном море, восстановление Украины после окончания войны и развитие сотрудничества в различных сферах. 

Премьер-министр Болгарии поблагодарил за приглашение и подтвердил свое участие в саммите.

Зеленский: премьер Хорватии подтвердил участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа23.05.25, 13:34 • 2980 просмотров

Антонина Туманова

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