Премьер Греции сегодня посетит Одессу

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сегодня посетит Одессу, передает УНН со ссылкой на правительство Греции.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис отправится в Одессу, где примет участие в 4-м саммите Украина-Юго-Восточная Европа - говорится в сообщении.

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Напомним

В среду, 11 июня, в Одессе и области временно ограничат движение транспорта в связи с визитом иностранных делегаций. Водителей просят заранее планировать маршруты.