Премьер Греции сегодня посетит Одессу
Киев • УНН
Кириакос Мицотакис примет участие в 4-м саммите Украина-Юго-Восточная Европа в Одессе. В связи с визитом иностранных делегаций в городе будет ограничено движение транспорта.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сегодня посетит Одессу, передает УНН со ссылкой на правительство Греции.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис отправится в Одессу, где примет участие в 4-м саммите Украина-Юго-Восточная Европа
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Напомним
В среду, 11 июня, в Одессе и области временно ограничат движение транспорта в связи с визитом иностранных делегаций. Водителей просят заранее планировать маршруты.