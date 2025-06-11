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Премьер Греции сегодня посетит Одессу

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Кириакос Мицотакис примет участие в 4-м саммите Украина-Юго-Восточная Европа в Одессе. В связи с визитом иностранных делегаций в городе будет ограничено движение транспорта.

Премьер Греции сегодня посетит Одессу

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сегодня посетит Одессу, передает УНН со ссылкой на правительство Греции.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис отправится в Одессу, где примет участие в 4-м саммите Украина-Юго-Восточная Европа 

- говорится в сообщении.

Будет высокий уровень представительства: Зеленский пригласил премьера Болгарии на саммит Украина-Юго-Восточная Европа30.05.25, 18:34 • 3488 просмотров

Напомним

В среду, 11 июня, в Одессе и области временно ограничат движение транспорта в связи с визитом иностранных делегаций. Водителей просят заранее планировать маршруты.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Кириакос Мицотакис
Греция
Украина
Одесса
Tesla
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