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Україна отримала підтвердження додаткових оборонних пакетів - МЗС

Київ • УНН

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Під час саміту Україна - Південно-Східна Європа було підтверджено додаткові оборонні пакети від деяких країн. Також обговорювалася підтримка енергостійкості України.

Україна отримала підтвердження додаткових оборонних пакетів - МЗС

Під час двосторонніх зустрічей Президента Володимира Зеленського з колегами на полях саміту Україна - Південно-Східна Європа були підтверджені додаткові оборонні пакети від деяких країн. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону 11 червня, передає кореспондент УНН.

Під час двосторонніх зустрічей Глави держави з своїми колегами, своїми візаві, були також підтверджені додаткові оборонні пакети від деяких країн

- сказав Сибіга.

Також він зазначив, що лідери обговорювали підтримку інфраструктурних проєктів та посилення енергостійкості України.

"Уже зараз наші партнери цікавилися, чим вони можуть допомогти Україні напередодні зимового періоду. Ми побачили їх готовність конкретно допомагати", - заявив Сибіга.

Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" засудили війну та закликали світ активізувати підтримку Києву: що у підсумковій декларації11.06.25, 22:46 • 2762 перегляди

Доповнення

11 червня в Одесі відбувся саміт Україна - Південно-Східна Європа. Участь у ньому взяли президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Чорногорії Яков Мілатович, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністерка - міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

Керівник ОП Андій Єрмак повідомляв, що Президент Володимир Зеленський і українська команда зустрічалися з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим, президенткою Молдови Маєю Санду, президентом Румунії Нікушором Даном, премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Також Зеленський провів зустріч у форматі тет-а-тет із президентом Сербії Александером Вучичем.

Вучич не підписав декларацію саміту Україна – Південно-Східна Європа, що засуджує вторгнення рф - ЗМІ11.06.25, 23:16 • 2808 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Андрей Пленкович
Чорногорія
Кіріакос Міцотакіс
Офіс Президента України
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