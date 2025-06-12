Украина получила подтверждение дополнительных оборонных пакетов - МИД
Киев • УНН
Во время саммита Украина - Юго-Восточная Европа были подтверждены дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран. Также обсуждалась поддержка энергоустойчивости Украины.
Во время двусторонних встреч Президента Владимира Зеленского с коллегами на полях саммита Украина - Юго-Восточная Европа были подтверждены дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона 11 июня, передает корреспондент УНН.
Во время двусторонних встреч Главы государства со своими коллегами, своими визави, были также подтверждены дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран
Также он отметил, что лидеры обсуждали поддержку инфраструктурных проектов и усиление энергоустойчивости Украины.
"Уже сейчас наши партнеры интересовались, чем они могут помочь Украине в преддверии зимнего периода. Мы увидели их готовность конкретно помогать", - заявил Сибига.
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Дополнение
11 июня в Одессе состоялся саммит Украина - Юго-Восточная Европа. Участие в нем приняли президент Молдовы Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Болгарии Росен Желязков, спикер парламента Албании Элиза Спиропали, первый вице-премьер-министр Северной Македонии Изет Меджити и вице-премьер-министр - министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон.
Руководитель ОП Андий Ермак сообщал, что Президент Владимир Зеленский и украинская команда встречались с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым, президентом Молдовы Майей Санду, президентом Румынии Никушором Даном, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Также Зеленский провел встречу в формате тет-а-тет с президентом Сербии Александером Вучичем.
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