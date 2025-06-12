Украина получила подтверждение дополнительных оборонных пакетов - МИД

Во время двусторонних встреч Президента Владимира Зеленского с коллегами на полях саммита Украина - Юго-Восточная Европа были подтверждены дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона 11 июня, передает корреспондент УНН.

Во время двусторонних встреч Главы государства со своими коллегами, своими визави, были также подтверждены дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран - сказал Сибига.

Также он отметил, что лидеры обсуждали поддержку инфраструктурных проектов и усиление энергоустойчивости Украины.

"Уже сейчас наши партнеры интересовались, чем они могут помочь Украине в преддверии зимнего периода. Мы увидели их готовность конкретно помогать", - заявил Сибига.

Участники саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" осудили войну и призвали мир активизировать поддержку Киеву: что в итоговой декларации

Дополнение

11 июня в Одессе состоялся саммит Украина - Юго-Восточная Европа. Участие в нем приняли президент Молдовы Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Болгарии Росен Желязков, спикер парламента Албании Элиза Спиропали, первый вице-премьер-министр Северной Македонии Изет Меджити и вице-премьер-министр - министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон.

Руководитель ОП Андий Ермак сообщал, что Президент Владимир Зеленский и украинская команда встречались с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым, президентом Молдовы Майей Санду, президентом Румынии Никушором Даном, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Также Зеленский провел встречу в формате тет-а-тет с президентом Сербии Александером Вучичем.

Вучич не подписал декларацию саммита Украина – Юго-Восточная Европа, осуждающую вторжение рф - СМИ