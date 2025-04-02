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Греція витратить мільярди євро на оборону впродовж 12 років: стали відомі суми

Київ • УНН

 • 12965 перегляди

Уряд Греції планує витратити понад 20 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності країни до 2037 року. Ці інвестиції є відповіддю на російську агресію проти України.

Греція витратить мільярди євро на оборону впродовж 12 років: стали відомі суми

Уряд Греції витратить понад 20 мільярдів євро на підтримку оборони до 2037 року.

Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс представив стратегію уряду на наступні 12 років – йдеться про зміцнення військових можливостей країни. Цей план з’явився в період, коли країни Європи прагнуть збільшити військові витрати в умовах російської агресії проти України і послаблення американської присутності на континенті. За словами Міцотакіса, інвестиції в обороноздатність країни є інвестиціями в суверенітет Греції.

Міністр оборони знає, що у нього є 25 мільярдів євро на весь період урядової програми

- сказав Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо

Уряд Греції погодиться на участь своїх військових у миротворчій місії в Україні за умови, коли буде припинення вогню. Про це повідомили грецькі засоби масової інформації.  

Євген Устименко

Євген Устименко

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