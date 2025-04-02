Греция потратит миллиарды евро на оборону в течение 12 лет: стали известны суммы
Киев • УНН
Правительство Греции планирует потратить более 20 миллиардов евро на укрепление обороноспособности страны до 2037 года. Эти инвестиции являются ответом на российскую агрессию против Украины.
Правительство Греции потратит более 20 миллиардов евро на поддержку обороны до 2037 года.
Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис представил стратегию правительства на следующие 12 лет – речь идет об укреплении военных возможностей страны. Этот план появился в период, когда страны Европы стремятся увеличить военные расходы в условиях российской агрессии против Украины и ослабления американского присутствия на континенте. По словам Мицотакиса, инвестиции в обороноспособность страны являются инвестициями в суверенитет Греции.
Министр обороны знает, что у него есть 25 миллиардов евро на весь период правительственной программы
Напомним
Правительство Греции согласится на участие своих военных в миротворческой миссии в Украине при условии, когда будет прекращение огня. Об этом сообщили греческие средства массовой информации.