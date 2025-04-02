Греция потратит миллиарды евро на оборону в течение 12 лет: стали известны суммы

Правительство Греции потратит более 20 миллиардов евро на поддержку обороны до 2037 года.

Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис представил стратегию правительства на следующие 12 лет – речь идет об укреплении военных возможностей страны. Этот план появился в период, когда страны Европы стремятся увеличить военные расходы в условиях российской агрессии против Украины и ослабления американского присутствия на континенте. По словам Мицотакиса, инвестиции в обороноспособность страны являются инвестициями в суверенитет Греции.

Министр обороны знает, что у него есть 25 миллиардов евро на весь период правительственной программы - сказал Кириакос Мицотакис.

Напомним

Правительство Греции согласится на участие своих военных в миротворческой миссии в Украине при условии, когда будет прекращение огня. Об этом сообщили греческие средства массовой информации.