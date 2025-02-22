Зеленський провів телефонні розмови з чотирма європейськими лідерами. В ОП повідомили деталі

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127613 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186408 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150203 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140730 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118468 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108464 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Київ • УНН

 • 41275 перегляди

Президент України обговорив військову підтримку та співпрацю з прем'єр-міністрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції. Серед ключових тем - постачання F-16, гарантії безпеки та спільні європейські ініціативи.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з премʼєр-міністрами Нідерландів, Албанії, Великої Британії і Греції та подякував їм за підтримку, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

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У розмові з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом Президент висловив вдячність за допомогу й готовність збільшувати підтримку України. Наша держава очікує на продовження постачання літаків F-16 цього року. Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Президент наголосив, що обидві країни обʼєднує розуміння необхідності посилювати військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи.

Україна очікує цього року продовження постачання F-16 - Зеленський22.02.25, 17:18 • 31212 переглядiв

Глава держави обговорив з Премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою європейські ініціативи щодо дипломатії, спільні проєкти та розвиток подій. Президент наголосив на важливості присутності Європи за столом переговорів. Володимир Зеленський подякував албанському уряду та народові за допомогу Україні.

Під час розмови з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Президент наголосив, що Європа повинна бути за столом переговорів щодо досягнення справедливого миру та формування сильних гарантій безпеки. Володимир Зеленський і Кір Стармер узгодили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який буде дуже насиченим.

Узгодили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень: Зеленський про розмову з Стармером22.02.25, 15:42 • 31369 переглядiв

З Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом обговорили розвиток співпраці між державами, спільні європейські проєкти, гарантії безпеки та збільшення оборонного потенціалу. Президент наголосив, що Україна розраховує на спільну роботу над важливими ініціативами під час непостійного членства Греції в Раді Безпеки ООН.

Трамп назвав Зеленського "диктатором": як реагують європейські лідери19.02.25, 22:19 • 141311 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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