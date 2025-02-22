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15 березня, 19:03 • 126831 перегляди

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15 березня, 13:44 • 185667 перегляди

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15 березня, 13:22 • 149665 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140419 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118215 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108399 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Україна очікує цього року продовження постачання F-16 - Зеленський

Україна очікує цього року продовження постачання F-16 - Зеленський

Київ • УНН

 • 31212 перегляди

Президент України провів важливу розмову з прем'єр-міністром Нідерландів щодо справедливого закінчення війни та єдності в Європі. Сторони обговорили військову підтримку та очікування щодо продовження постачання F-16 цього року.

Президент України Володимир Зеленський поговорив з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом і зауважив, що Київ очікує в цьому році продовження постачання F-16, передає УНН.

За словами Зеленського, відбулась важлива розмова про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі.

Він зауважив, що Нідерланди поділяють позицію офіційного Києва: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.

Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи. Вдячні Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України – це важливо для стабільності всієї Європи. Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним 

- резюмував Зеленський.

Бельгія відклала передачу Україні 30 винищувачів F-1621.02.25, 13:35 • 104498 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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