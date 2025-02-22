Україна очікує цього року продовження постачання F-16 - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поговорив з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом і зауважив, що Київ очікує в цьому році продовження постачання F-16, передає УНН.

За словами Зеленського, відбулась важлива розмова про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі.

Він зауважив, що Нідерланди поділяють позицію офіційного Києва: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.

Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи. Вдячні Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України – це важливо для стабільності всієї Європи. Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним - резюмував Зеленський.

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