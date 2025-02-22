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Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник
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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ожидает в этом году продолжения поставок F-16 - Зеленский

Украина ожидает в этом году продолжения поставок F-16 - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 4381 просмотра

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Президент Украины провел важный разговор с премьер-министром Нидерландов о справедливом окончании войны и единстве в Европе. Стороны обсудили военную поддержку и ожидания относительно продолжения поставок F-16 в этом году.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом и отметил, что Киев ожидает в этом году продолжения поставок F-16, передает УНН.

По словам Зеленского, состоялся важный разговор о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе.

Он отметил, что Нидерланды разделяют позицию официального Киева: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы.

Нас объединяет понимание необходимости усиливать нашу военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей нашей Европы. Благодарны Нидерландам за всю оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины - это важно для стабильности всей Европы. Ожидаем в этом году продолжения поставок F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным 

- резюмировал Зеленский.

Бельгия отложила передачу Украине 30 истребителей F-1621.02.25, 13:35 • 100507 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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