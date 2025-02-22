Украина ожидает в этом году продолжения поставок F-16 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом и отметил, что Киев ожидает в этом году продолжения поставок F-16, передает УНН.

По словам Зеленского, состоялся важный разговор о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе.

Он отметил, что Нидерланды разделяют позицию официального Киева: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы.

Нас объединяет понимание необходимости усиливать нашу военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей нашей Европы. Благодарны Нидерландам за всю оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины - это важно для стабильности всей Европы. Ожидаем в этом году продолжения поставок F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным - резюмировал Зеленский.

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