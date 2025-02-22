Зеленский провел телефонные разговоры с четырьмя европейскими лидерами. В ОП сообщили детали

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Украины обсудил военную поддержку и сотрудничество с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции. Среди ключевых тем - поставки F-16, гарантии безопасности и совместные европейские инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции и поблагодарил их за поддержку, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

В разговоре с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом Президент выразил благодарность за помощь и готовность увеличивать поддержку Украины. Наше государство ожидает продолжения поставок самолетов F-16 в этом году. Нидерланды разделяют нашу позицию: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Президент подчеркнул, что обе страны объединяет понимание необходимости усиливать военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей нашей Европы.

Украина ожидает в этом году продолжения поставок F-16 - Зеленский22.02.25, 17:18 • 16942 просмотра

Глава государства обсудил с Премьер-министром Албании Эди Рамой европейские инициативы по дипломатии, совместные проекты и развитие событий. Президент подчеркнул важность присутствия Европы за столом переговоров. Владимир Зеленский поблагодарил албанское правительство и народ за помощь Украине.

Во время разговора с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером Президент подчеркнул, что Европа должна быть за столом переговоров по достижению справедливого мира и формированию сильных гарантий безопасности. Владимир Зеленский и Кир Стармер согласовали военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю, которая будет очень насыщенной.

Согласовали военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю: Зеленский о разговоре со Стармером22.02.25, 15:42 • 20292 просмотра

С Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом обсудили развитие сотрудничества между государствами, совместные европейские проекты, гарантии безопасности и увеличение оборонного потенциала. Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на совместную работу над важными инициативами во время непостоянного членства Греции в Совете Безопасности ООН.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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